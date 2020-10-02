الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من عدد من كبار المسؤولين في الدولة والشيوخ بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقد تلقى سموه رسالة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جاء فيها: نرفع لمقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس الأمة وأبنائكم من الشعب الكويتي المخلص بأحر مشاعر المباركة وأسمى التهاني مقرونة بأطيب التمنيات وذلك بمناسبة توليكم زمام الحكم في وطننا أميرا وقائدا وخير خلف لخير سلف وبعد أن تشرفنا في مجلس الأمة بأداء سموكم -رعاكم الله- اليمين الدستورية ليتولى سموكم شؤون البلاد بكل اقتدار واستحقاق.

وإننا في هذه المناسبة ليشرفنا أن نعرب لمقام سموكم -حفظكم الله- عن إشادتنا الصادقة بما منحه الله تعالى لسموكم حفظكم الله من حكمة وصدق وحزم واتزان وما أفاء به على سموكم من خبرات واسعة طوال مسيرتكم السياسية الراسخة التي عرفت بالعطاء والإخلاص صقلها سمو التجارب وأنتجها علو المواقف فمكن لسموكم رعاكم الله بأن تكونوا خير خلف لخير سلف مؤمنين بأننا مع عظم حزننا بفقد وطننا والعالمين العربي والإسلامي لوالدنا وفقيدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله تعالى- فإننا على اعتقاد راسخ لا تزعزعه الأمور والشكوك بأن مقام سموكم سائر على ما رسمه سموه -رحمه الله- من غايات وآمال تسعون إلى تحقيقها لشعبكم الوفي وتعملون على تعزيزها وتأييدها.

نسأل الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها وأن يمكن لها سبل الازدهار والنماء والصلاح تحت ظل قيادة سموكم -حفظكم الله ورعاكم- وأن يمتع سموكم بالعمر المديد والعيش الرغيد وبموفور الصحة ودوام العافية لتكملوا مسيرة البناء والنهضة لوطننا المعطاء التي بدأها حكام دولة الكويت من الأسرة الحاكمة الكريمة وان يتحقق في عهد سموكم كل ما يتطلع إليه الشعب الكويتي من آمال وتطلعات وأن يعين سموكم إلى طريق الخير الفياض والعطاء الدائم للوطن إنه سميع مجيب الدعاء.

كما تلقى سمو الأمير رسالة تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني جاء فيها: يسر الحرس الوطني قادة وقوات أن يعرب لسموكم وللشعب الكويتي عن خالص تهانيه بولايتكم مقاليد الأمور في البلاد داعين المولى سبحانه أن يحفظكم ويرعاكم وأن يسدد على طريق الخير والفلاح خطاكم وأن يكلأ بالتوفيق جهودكم من أجل أن تظل الكويت دائما في عز ورخاء وأمن وسخاء هامتها شامخة عملاقة ورايتها عالية خفاقة.

كما نسأله تعالى أن يحقق على يديكم آمال شعبكم فسموكم لذلك نعم الأهل وخير خلف لخير سلف.ودمتم سموكم في خير صحة وعافية.

وتلقى صاحب السمو الأمير رسالة تهنئة من الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني هذا نصها: يسرنا بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة أداء سموكم اليمين الدستورية وتوليكم سدة الإمارة ومقاليد حكم البلاد.

وإذ ندعو الله تعالى أن يعين سموكم -حفظكم الله ورعاكم- وتكونوا خير خلف لخير سلف فإننا نشيد بكل فخر واعتزاز بحكمة سموكم واثقين في قدرتكم على إدارة دفة السفينة نحو مستقبل أكثر إشراقا وعزة ورفعة لوطننا العزيز وأبنائه المخلصين ماضين بتوجيهاتكم الرشيدة على درب المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله وطيب ثراه) في ترسيخ مكانة الكويت بين بلدان العالم لتظل منارة للانسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدة للتنمية.

وختاما فإننا ندعو الله تعالى أن يحفظ سموكم قائدا حكيما وراعيا أمينا وأن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية كما نسأله تعالى أن يديم على وطننا العزيز نعمه ظاهرة وباطنة وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة -حفظكم الله ورعاكم- وسدد على دروب الخير خطاكم مع بالغ دعواتنا لسموكم بالتوفيق والسداد.

وفي السياق ذاته تلقى سمو الأمير رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد هذا نصها: يشرفني ان ارفع الى مقام سموكم -حفظكم الله ورعاكم- أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة أدائكم القسم الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة سائلا الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لحمل راية نهضة الكويت وعزها إلى أعلى آفاق الرفعة والرفاه.

كما أود أن أعرب لسموكم عن بالغ اعتزازي بمسيرة العطاء والتضحية التي قدمتموها إلى جانب أخيكم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته- مؤكدا أن سموكم خير خلف لخير سلف داعيا المولى سبحانه أن يعين سموكم على حمل أمانة المسؤولية وأن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لتستكملوا المسيرة المباركة لرفع مشعل النهضة والتنمية والبناء على أرض كويتنا الغالية بما يحقق آمال وطموحات أبنائها نحو مزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

خالص تحياتي وتقديري مقرونا بأصدق تمنياتي لسموكم بموفور الصحة والعافية ولبلدنا العزيز بدوام الرفعة والمجد في ظل القيادة الرشيدة لسموكم -حفظكم الله ورعاكم- وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات التقدير والاعتبار.

وتلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من سمو الشيخ جابر المبارك هذا نصها: يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم -حفظكم الله ورعاكم- أسمى آيات التهاني واصدق التبريكات بمناسبة مبايعة سموكم أميرا للبلاد وتقلدكم مسند الإمارة.

ويطيب لي بهذه المناسبة السعيدة أن أعرب لسموكم حفظكم الله ورعاكم عن بالغ الاعتزاز بانجازاتكم المشهودة وتاريخكم الزاخر بالعطاء والتفاني والتضحية من أجل الكويت وأهلها سائلا الله تعالى لكم التوفيق والسداد لما فيه الخير للوطن والمواطنين والارتقاء بجميع جوانب الحياة في کويتنا الغالية وتحقيق نقلات حضارية وتنموية شاملة نحيا في ظلالها بنعمة الأمن والأمان والطمأنينة مستذكرين السيرة العطرة والتاريخ الحافل بالإنجازات والجهود المشهودة للمغفور له باذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه- خالص تهانينا وتمنياتنا لسموكم -حفظكم الله ورعاكم- بدوام نعمة الصحة والعافية ولوطننا العزيز دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم.

كما تلقى صاحب السمو الأمير رسالة تهنئة من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء جاء فيها: يشرفني أن أرفع وإخواني الوزراء إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم خالص التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة مبايعتكم أميرا للبلاد وتقلدکم بفضل من الله مقاليد الحكم ومسند الإمارة داعيا المولى العلي القدير أن يسدد خطاكم وأن يعينكم على حمل أمانة المسؤولية لرفعة وعزة الوطن العزيز.

وإذ أعرب لسموكم حفظكم الله ورعاكم عن خالص التقدير وعظيم الاعتزاز بمسيرتكم الحافلة بالإنجازات التاريخية وجهودكم المشهودة في إرساء دعائم النهضة على أرض كويتنا الغالية فإنني أبتهل إلى الله عز وجل الذي اختار إلى جواره المغفور له بإذن الله أميرنا الراحل الكبير سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- الذي أدى رسالته بحكمة واقتدار وخلد اسمه في التاريخ بسيرته العطرة وإنجازاته الكبيرة ودبلوماسيته التي نشرت الخير والسلام في كل بقاع الأرض أن يجعلكم خير خلف لخير سلف وأن يعوض بكم العباد والبلاد وأن يحقق على أيديكم الخير والتقدم والازدهار لبلادنا الحبيبة وأبنائها الأوفياء وأن يسعدكم بالقادم من أيامكم وأن يبارك عهدكم ليكون عهد خير وبركة وسلام ووئام.

خالص التحيات لسموكم -حفظكم الله ورعاكم- وأطيب التمنيات بأن يلبسكم الله ثياب الصحة والعافية وأن يبارك في عمركم وأن يديم عليكم آلائه ونعمائه وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والأمان والاستقرار والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم.

هذا وقد بعث سمو أمير البلاد رسائل شكر جوابية إلى كل من: رئيس مجلس الأمة، رئيس الحرس الوطني، نائب رئيس الحرس الوطني، سمو الشيخ ناصر المحمد، سمو الشيخ جابر المبارك، وسمو رئيس مجلس الوزراء.

ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة وفياضة ودعاء صادق بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم سائلا سموه المولى جلا وعلا أن يعينه على حمل الأمانة لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وأن يسدد خطاه لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما ينشده الوطن من نمو وازدهار وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي والإسهام في رفعة شأنه متمنيا سموه لهم موفور الصحة ودوام العافية.