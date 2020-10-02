ملوك ورؤساء وقادة قدموا العزاء بالأمير الراحل

الأولى

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري امس كلا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الاردني، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه. كما استقبل سموه ممثلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية وممثلي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن ال سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ممثل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ممثل الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة الاسبق تمام سلام حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدموا التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ.