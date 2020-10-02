حداد أممي على قائد الإنسانية

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نيويورك- جنيف- «كونا»: نكَّست الأمم المتحدة علمها حداداً على رحيل قائد الإنسانية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد وهو ما فعلته ايضا منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» غداة عقد مجلس حقوق الانسان جلسة تأبينية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لروح الفقيد الكبير.... (طالع ص 27).

وفي اعلام رسمي للحداد الأممي على رحيل قائد الإنسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قامت الامم المتحدة بتنكيس علمها في المقر الرئيس في نيويورك.

ومنحت الأمم المتحدة في عام 2014 سمو الامير الراحل لقب «قائد للعمل الإنساني» لجهوده في مجالات العمل الخيري والدعم الإنساني والإغاثة في مختلف أنحاء العالم. وحرص الشيخ صباح الأحمد على تأسيس نهج جديد في السياسة الخارجية ومد يد العون لجميع المحتاجين والنازحين وضحايا الكوارث الطبيعية في مشارق الأرض ومغاربها.

وفي باريس نكست «يونيسكو» اعلامها حدادا على سمو الامير الراحل. واعربت المدير العام للمنظمة الاممية للتربية والعلم والثقافة اودري ازولاي خلال اتصال هاتفي مع مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة د. ادم الملا عن بالغ الحزن لوفاة رجل الحكمة والتسامح والسلام. وقالت ازولاي ان العالم فقد زعيما حكيما كرس حياته لخدمة الانسانية. وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان عقد جلسة تأبينية ووقف دقيقة صمت إجلالا وإكراما وترحما على روح الأمير الراحل. وشاركت في هذه المراسم كل الدول الأعضاء بالمجلس والدول المراقبة والمنظمات غير الحكومية تقديرا وعرفانا للدور الانساني الكبير الذي اضطلع به الشيخ صباح الأحمد رحمه الله.