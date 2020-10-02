فلسطين تعزي الكويت من «الأقصى»

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غزة- رام الله- الوكالات: اختار المقدسيون المسجد الأقصى المبارك لتقديم العزاء الى الكويت في المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، فيما شهدت غزة وقفة وفاء لأمير الإنسانية وفقيد الأمتين الإسلامية والعربية ونصب سكان نابلس سرادق عزاء في مدينتهم لتلقي العزاء في سمو الأمير الراحل. ووزعت في مدينة القدس المحتلة صور برقية تم تصويرها في المسجد الأقصى المبارك. جاء فيها «يتقدم أهالي بيت المقدس ورواد المسجد الأقصى المبارك بأحر التعازي والمواساة على فقيد الأمة والإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت الشقيقة، سائلين العلي القدير بأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته» و«من القدس والأقصى سلام لروحك الطاهرة».

وفي غزة نظمت بلدية خان يونس جنوب القطاع وقفة تضامنية مع الكويت حزنا على رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد. وقال رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة في تصريح صحافي «انه تم تنظيم وقفة وفاء لأمير الإنسانية وفقيد الأمتين الإسلامية والعربية سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي وافته المنية بعد رحلة من العطاء والكفاح والمواقف الوطنية المشرفة». وأضاف إن الوقفة جاءت كنوع من رد الجميل للرجل الوفي الأمير العربي الذي رفض التطبيع أو التنازل عن ثوابت العروبة وكان دائما في خندق الوطن العربي وقدم كل شيء من أجل دعم ومساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية العربية.