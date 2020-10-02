دعوة مجلس الأمة لدور انعقاد تكميلي 20 أكتوبر

الأولى

أحال سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كتابا يطلب فيه سحب الكتاب الخاص بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر واعتباره كأن لم يكن، ودعوة مجلس الأمة لدور انعقاد تكميلي يبدأ من 20 أكتوبر.

وجاء في الكتاب: نطلب سحب كتابنا المؤرخ في 27/9/2020، والمرفق به نسخة من المرسوم رقم (130) لسنة 2020، بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة واعتباره كأنه لم يكن، ودعوة مجلس الأمة للانعقاد في الدور العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر في صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 من أكتوبر 2020.

من جانب آخر كشف مصدر برلماني لـ«النهار» ان المجلس قد يعقد جلسة الاثنين او الثلاثاء المقبلين، مشيرا الى ان دور الانعقاد الحالي سيتم فضه قبل دور الانعقاد الخامس التكميلي.

وأضاف المصدر انه لم تتضح الرؤية حتى الآن بشأن ما وراء الدعوة لعقد الدور التكميلي ولكن ربما تكون هناك مشاريع بقوانين تسعى الحكومة الى تمريرها بالاضافة الى احتمال ضعيف بأن تقدم الحكومة استقالتها ليتم تشكيل حكومة جديدة تؤدي القسم في دور الانعقاد التكميلي.

واكد ان قرار إنهاء عمل المجلس بيد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اذا اراد سموه تعيين ولي العهد الجديد واداء القسم امام المجلس الحالي او الانتظار لمجلس الأمة القادم.

وفي هذا الصدد قال الخبير الدستوري هشام الصالح: لا يوجد تأجيل للانتخابات التي يجب إجراؤها قبل 12/10 والمرجح لها 28 نوفمبر او 5 ديسمبر المقبلين.

واضاف الصالح ان سحب مرسوم فض دور الانعقاد جاء لان هناك حاجة لجلسة مبايعة ولي العهد، اما طلب عقد دور تكميلي فجاء لأن دور الانعقاد الاول كان اقل من 8 اشهر