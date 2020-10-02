ترامب: صباح الأحمد دبلوماسي لا مثيل له في حل النزاعات

الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي حرمه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن سمو الامير الراحل كان صديقا وشريكا وأنه كان له الشرف في تتويج سموه -رحمه الله- وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى ومنوها بأن سموه -رحمه الله- رجل دبلوماسي لا مثيل له وأن وساطاته المستمرة في النزاعات في الشرق الأوسط في أصعب الظروف كان لها دور كبير في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية للرئيس الأميركي أعرب سموه فيها عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وعلى ما ضمنها من ثناء وإشادة بسموه -رحمه الله- ومن تثمين لجهوده ومساعيه لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا سموه الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين ومتمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.