شارع «كورنيش أم القيوين» باسم الشيخ صباح الأحمد

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بأمر من حاكم امارة أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا تم تغيير مسمى شارع «كورنيش أم القيوين» إلى «شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» نظراً لما قدمه الأمير الراحل من خدمات جليلة لوطنه وللعالم أجمع. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ان هذا القرار يأتي تقديرا للدور العظيم الذي بذله الراحل الكبير قبل قيام اتحاد الامارات العربية المتحدة ومتابعته المباشرة للكثير من مبادرات الكويت التنموية في المنطقة، كما استمر المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد في تعزيز علاقات الأخوّة المتينة بين الإمارات والكويت من خلال مختلف المناصب التي شغلها والتي توّجت بالعلاقات المتميزة التي وصلت إليها الدولتان خلال فترة حكمه وحتى وفاته رحمه الله.