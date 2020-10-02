الأمم المتحدة تنكِّس أعَلامها حداداً على فقيد الإنسانية

وطن النهار

نيويورك -جنيف- «كونا»: قامت الامم المتحدة بتنكيس علمها في المقر الرئيسي في نيويورك حدادا على رحيل قائد الانسانية سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد.

وفي عام 2014 منحت الأمم المتحدة سمو الامير الراحل لقب «قائد للعمل الإنساني» لجهوده في مجالات العمل الخيري والدعم الإنساني والإغاثة في مختلف أنحاء العالم.

وحرص الشيخ صباح الأحمد على تأسيس نهج جديد في السياسة الخارجية لبلاده منذ ان تولى مقاليد حكم الكويت في 29 يناير 2006 حيث مد يد العون لجميع المحتاجين والنازحين وضحايا الكوارث الطبيعية في مشارق الأرض ومغاربها.

وخلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» التي اجتاحت جميع دول العالم منذ بداية العام الحالي لم تغب الكويت عن مساعدة العديد من الدول لتجاوز تلك الأزمة في العديد من الدول النامية حيث تعهدت بتقديم 100 مليون دولار أميركي لدعم الجهود العالمية في مواجهة الفيروس.

الى ذلك عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بعد ظهر الأربعاء بتوقيت جنيف جلسة تأبينية ودقيقة صمت إجلالا وإكراما وترحما على روح الفقيد الراحل. وشارك في هذه المراسم كل الدول الأعضاء بالمجلس والدول المراقبة والمنظمات غير الحكومية تقديرا وعرفانا للدور الانساني الكبير الذي اضطلع به الشيخ صباح الأحمد رحمه الله.

وعبر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم عن تقدير الكويت حكومة وشعبا لمبادرة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان مؤكدا ان تلك المبادرة تؤكد حجم الامتنان العالمي للدور الانساني الكبير للامير الراحل.وأضاف السفير الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان هذا التكريم يأتي نظرا لدوره على صعيد مختلف قضايا حقوق الانسان بشموليتها وعالميتها مشيرا الى أن عددا من المنظمات الدولية الأخرى العاملة في جنيف تعتزم هي الأخرى تنظيم مثل تلك المبادرات حزنا وتكريما واعتزازا بما قام به المغفور له على الصعيد العالمي.

كما نكست منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» اعلامها حدادا على سمو الامير الراحل. واعربت المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» اودري ازولاي خلال اتصال هاتفي مع مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة د. ادم الملا عن بالغ الحزن لوفاة رجل الحكمة والتسامح والسلام. وقالت ازولاي ان العالم فقد زعيما حكيما كرس حياته لخدمة الانسانية. واضافت ان سمو الامير الراحل كان ملتزما الى حد كبير بالعمل الى جانب منظمة «يونيسكو» لتحقيق اهدافها السامية.

