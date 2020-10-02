«إيسيسكو»: صباح الأحمد كان قائداً وصانع سياسة.. ورحيله خسارة للبشرية جمعاء

وطن النهار

الرباط- «كونا»: اتفقت شخصيات عربية على ان رحيل سمو الامير الشيخ صباح الأحمد خسارة كبيرة للعالم اجمع مستذكرين بصمات الراحل في مجالات العمل السياسي والانساني.

واستحضر هؤلاء في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية «كونا» خصال سمو الامير الراحل ومناقبه مؤكدين ان سياسته وحكمته ومواقفه سجلت لدولة الكويت حضورها الدولي والاقليمي المرموق.

وقال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» د. سالم بن محمد المالك لـ «كونا» ان سمو الامير الراحل كان «قائدا وحكيما محنكا وسياسيا ذا باع كبير وصانع سياسة»، مؤكدا ان الراحل ليس فقيد العالم الاسلامي والعربي وانما فقيد العالم اجمع. واستذكر جهود سمو الامير الراحل في مسيرة العمل الاسلامي المشترك وما له من «بصمات كبيرة جدا» لاسيما في مجال الاعمال الانسانية التي تخفى على كثير من شعوب العالم. واضاف ان الراحل رجل سياسة وصانع قرار حكيم بما يملكه من سمات متقدما بالتعازي لدولة الكويت حكومة وشعبا. واعرب عن ثقته في مواصلة نهج الخير الكويتي بقيادة سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد، مؤكدا ان دولة الكويت «بلد عطاء وبلد نماء وبلد خير.. ارجو من الله ان يحفظها ويديم عليها نعمة الرخاء».

من جهته، قال الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي المغربي حسن اوريد لـ«كونا» ان الجميع يعترف للفقيد الكبير بنبل ومزايا وخصال جمه «لذا اعتبر بحق امير البشرية بالنظر الى اخلاقه السامية واسلوبه المتميز بالاتزان ما اكسب دولة الكويت احتراما وحضورا وازنا».

واضاف «لذا فان المصاب جلل حيث لم تفقد الكويت وحدها هذا الرجل بل العالم اجمع» مقدما صادق التعازي للكويت قيادة وشعبا. واعرب عن تمنياته ان تستمر المسيرة التي استنها الامير الراحل «لان الجميع يتفق بانها سنة اكسبت الكويت الاحترام والاتزان في كل مواقفها». بدوره قال سفير المملكة العربية السعودية لدى المغرب عبدالله بن سعد الغريري ان سمو الامير الراحل فقيد الامة العربية والاسلامية والعالم اجمع متقدما الى اسرة الصباح الكريمة والى الشعب الكويتي الوفي بخالص العزاء والمواساة.واعرب باسمه واسم السفارة السعودية عن خالص العزاء والمواساة.

