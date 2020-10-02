الأردن: صلاة الغائب اليوم.. والصحف تنعى «الإطفائي الأخير»

وطن النهار

عمان- «كونا»: اعلن الاردن اقامة صلاة الغائب على سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعد صلاة الجمعة اليوم مباشرة. جاء ذلك خلال تعميم صادر عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنية لمديري مديريات الاوقاف وخطباء المساجد لاقامة صلاة الغائب على روح «فقيد العالمين العربي والاسلامي». وكان الاردن قد اعلن الثلاثاء الحداد 40 يوما وتنكيس الاعلام ثلاثة ايام على جميع الدوائر الرسمية والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج لوفاة الشيخ صباح الأحمد.

وتصدر خبر وفاة سمو الامير الراحل والانتقال السلس للسلطة في الكويت الصفحات الأولى في الصحف ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الأردنية امس.

واستذكرت هذه الوسائل نعي العاهل الاردني الملك عبدالله الامير الراحل حين قال «فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما محبا للأردن.. -رحمه الله- كان قائدا استثنائيا وأميرا للإنسانية والأخلاق» معددة مناقب الفقيد ودوره الرئيس بتعزيز العلاقات الأردنية- الكويتية «التاريخية والراسخة». وأعربت الصحف عن التمنيات لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالتوفيق في خدمة الكويت وشعبها والامتين العربية والإسلامية.

وتوشحت صفحات هذه الوسائل الأولى منذ اعلان خبر الرحيل بالسواد في افتتاحياتها وفي مقالات كتابها نعت فيها «فقيد الأمة» واثر غياب دوره «العقلاني» على الامة والعالم اجمع. وفي مقالة لرئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور محمد داودية قال «يحزن الأردنيون ويعلن ملكهم الحداد في ديوانه 40 يوما على صديقه الراحل الكبير الذي يصفه الملك بانه «اخ كبير وزعيم حكيم محب للاردن» واضاف داودية «ستعبر الكويت هذه الرزية الفادحة وستواصل التقدم والصعود بقيادة اميره الجديد سمو الشيخ نواف الأحمد الذي اقسم في بيت الامة بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وصون امن الكويت». وفي مقالة للكاتب في صحيفة الدستور عريب الرنتاوي بعنوان «الاطفائي الأخير» قال «لم تساورنا الشكوك حيال المكانة الخاصة التي تمتع بها امير الكويت في أوساط شعبه والأمة العربية بل وعلى الساحة الدولية». واضاف الرنتاوي ان ردود الأفعال على رحيله في السياسة والاعلام وحالة الحزن والاسف التي عبرت عنها ملايين «البوستات» و«التغريدات» التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي كان بمثابة «استفتاء على دور الرجل ومكانته الممتدة على مسافة ازيد من ستة عقود في حياته».واعرب عن اسفه الشديد لرحيل «الحكيم» اذ قال «ما احوجنا في زمن الرعونة والخفة والمغامرة لحكمة رجل بوزن الشيخ صباح.. ما احوجنا في زمن الخذلان والتخلي لدور الراحل.. رحيل الشيخ صباح الأحمد خسارة كبيرة في أي وقت بيد ان رحيله في هذا المنعطف بالذات هو خسارة جسيمة مضاعفة».

من جانبه، قال الكاتب حازم قشوع في نفس الصحيفة «ان صاحب السمو الراحل ترك ارثا عظيما من الإنجازات والاعمال الإنسانية خلد ذكراه وميز سيرة عطائه من خلال المبادرات العديدة والمتنوعة التي حفرت ارثا إنسانيا فلم تفرق اعماله الإنسانية بين بني البشر».

اما صحيفة «الرأي» فقد نشرت مقالة للكاتب بلال التل قال فيها «كثيرة هي الصفات التي اجتمعت في سمو الشيخ صباح الأحمد والتي تجعل من رحيله خسارة مضاعفة للامة اول ذلك العقلانية التي طبعت أدائه ومن ثم أداء الكويت». اما ناشر موقع «الاول نيوز» الكاتب الصحافي اسامة الرنتيسي فقد قال في مقالة تصدرت الموقع «لا خوف على الكويت مهما كانت الخسارة كبيرة فهناك ادارة حكيمة لشؤون البلاد والامير الجديد الشيخ نواف الاحمد تعلم في مدرسة المرحوم الشيخ صباح الاحمد».

