الرئيس الإندونيسي يقدم التعازي بوفاة حكيم الشرق الأوسط

وطن النهار

كوالالمبور- «كونا»: أعرب الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو عن تعازيه في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقال ويدودو في بيان صادر عنه «شعرت بالحزن الشديد لدى علمي بوفاة صاحب السمو امير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح». ووصفت وسائل إعلام اندونيسية سمو الأمير الراحل بمهندس السياسة الخارجية الكويتية في العصر الحديث والرجل الحكيم في منطقة الشرق الأوسط. لوكسمبورغ: مدافع لا يكل عن السلام والحوار والعمل الإنساني بروكسل- «كونا»: أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن عن خالص تعازيه لشعب الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد. ووصف أسلبورن في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي سمو الأمير الراحل بأنه كان «مدافعا لا يكل عن السلام والحوار والعمل الإنساني».