جاويش أوغلو: صباح الأحمد لم يحد عن مبادئه يوماً

وطن النهار

أنقرة- كونا: اكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد كان ذا ثقل بالمنطقة ويحظى باحترام ومحبة الجميع. وأضاف جاويش أوغلو في تصريح اوردته وكالة «أناضول» التركية للأنباء ان «أمير البلاد الراحل بذل جهودا كبيرة من اجل ايجاد حلول لأزمات المنطقة وكان يتمتع بالحكمة وأدى دور الوسيط في الأزمة الخليجية». وأكد ان تركيا ستظل تكن للأمير الراحل الاحترام على الدوام بسبب مواقفه مع تركيا والتي لم يحد عن مبادئه يوما. وأشار الى ان أمير البلاد الراحل الذي كان متمسكا بشدة بقضايا الأمة الاسلامية كان صديقا مقربا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وكان يحترمه ويوده جدا.