«لو فيغارو»: خسارة كبيرة للشرق الأوسط

وطن النهار

باريس- «الوكالات»: اعتبرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، أن وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمثل خسارة كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة، الأكثر انتشارا « كان الشيخ صباح الأحمد صوتا تصالحيا في منطقة اتسمت بالانقسامات» وأضافت الصحيفة «في ظل حكم الشيخ صباح ظلت الكويت محايدة، تتبع سياسة خارجية هادئة ومتزنة». وفي تصريحات للصحيفة ذاتها قال السفير الفرنسي الأسبق لدى الكويت، تشارلز هنري دراجون «عرفته -سمو الأمير الراحل- عام 1992 عندما كان وزيرا للخارجية، كان رجلا ذا خبرة كبيرة في الشؤون الدولية، رجل حكيم يُستمع إليه». وقالت ان الكويت «لعبت دوراً محوريا كبيرا في الشرق الأوسط في ظل زعامة الأمير صباح الأحمد، كما أنها تتمتع بالعديد من الخصائص المميزة مثل وجود برلمان حقيقي وهو أول برلمان رأى النور في الخليج في أوائل الستينيات، وهو مكان تكون فيه المسابقات الخطابية ملحمية».