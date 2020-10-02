رحيل أمير الإنسانية

الاخيرة

ببالغ الحزن والاسى ودَّعت الكويت والامتان العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح -رحمه الله- واسكنه فسيح جناته، قائداً أحبه القاصي والداني، واحترمه الكبير والصغير، واحتوت انسانيته القريب والبعيد، وكان يوم رحيله يوم حزن كبير بفقد قائد أحب شعبه فأحبه، وعمل من أجل وطنه فتمسك الجميع بقيادته، وقاد كويت المحبة الى بر الأمان فكان رمزا للكويت وشعبها. قائداً متميزاً حفظ البلاد طوال سنين عمره بفكره وروحه وقلبه، وتولى دفة الحكم وسار على النهج الحكيم لقادة الكويت. قائد انساني فذ، له في كل موقع بصمة انسانية، وفي كل مسؤولية عطاء، ولكل كويتي كان الأب الحنون، وستظل انجازاته البارزة مدونة بأحرف من نور بتاريخ الكويت وقلوب الشعب الكويتي . في عهده المشرق، قاد -رحمه الله- الكويت في مرحلة صعبة، وبخبرته المعهودة وحكمته المعروفة، تمكنت الكويت من اجتياز الصعاب. عرفه القادة الأشقاء والأصدقاء، قائدا حكيما، محبا للسلام، وملتزما بالمشروعية الدولية، ومسارعا في العمل الخيري الانساني، فكان نعم القائد، ونعم الانسان. وقد تجلت خبرته - رحمه الله حتى آخر أيام، وقبل ان يغادر- رحمه الله الى الولايات المتحدة الاميركية للعلاج، وقبل دخوله المستشفى، كان قرار الحكمة والحرص على الكويت حين فعل المواد الدستورية بتكليف نائب الامير ولي العهد بمهام امور ادارة شؤون الدولة مؤكدا التزامه بالدستور والمؤسسات والدولة وحرصه على صيانتها دعما لاستقرار الوطن وأمن المواطن، واشعرنا بعمق الدولة، وتمكن ممارسة الحكم فيها ودستورها وانضباطها، فحييت يا فقيد الكويت الكبير، فقد كنت مدرسة في السياسة، ومعلماً في الاخلاق والقيم النبيلة، وقائداً للانسانية، عسى العلي القدير ان يتغمدك بواسع رحمته ويسكنك فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

