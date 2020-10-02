أمير السلام والإنسانية الذي عرفته

الاخيرة

في البدء العزاء للكويت ولاسرة الصباح الكرام وللدول الخليجية وللامتين العربية والاسلامية وللإنسانية جمعاء على رحيل رجل الحكمة والوسطية والسلام الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الصباح.

عرفت الشيخ صباح الأحمد منذ الصغر حيث كنت كثير التردد مع والدي على قصر دسمان العامر وكانت صورته الذهنية التي بقيت راسخة في وجداني، ابتسامته الدائمة، وطيب معشره وحبه لأعمال الخير.

ثم عرفته عن قرب عبر العمل معه في مجاله السياسي، فوجدته حازماً في قراره، بعيد النظر في طرحه، محباً للانسانية والسلام في رؤاه السياسية، تسببت علاقته المتوازنة المعتمدة على دبلوماسية الصدق بين الشرق والغرب على تسابق المعسكرين الشرقي والغربي على رفع اعلامهم على ناقلات نفطنا ومصدر رزقنا مما ساهم بالتبعية في الاسراع بإنهاء الحرب العراقية - الايرانية المدمرة.

وبسبب تلك العلاقة المتوازنة اجتمع الشرق والغرب على قرار تحريرنا من غزو صدام الغاشم، وعلى صعيد الداخل آمن سموه بالدستور ودعم حق المرأة السياسي لتكون هناك مشاركة اكبر في العملية الديموقراطية الكويتية.. رحم الله فقيد الكويت والامتين العربية والإسلامية الشيخ صباح الأحمد، واطال في عمر أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد وهداه لسواء السبيل.

