رئيسة مجلس النواب البحريني: صباح الأحمد شكَّل علامة فارقة في دعم الوحدة الخليجية

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المنامة - «كونا»: اكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل ان الأمتين العربية والاسلامية فقدت علما من اعلامها وأحد ابرز دعاة السلام والتعايش والتسامح في العالم وقامة رفيعة شكلت على مدى عقود مضت علامة فارقة في دعم الوحدة الخليجية وتحقيق اعلى مستويات التقارب والتضامن بين دول وشعوب المنطقة العربية وخدمة لقضاياها العادلة.

واعربت في بيان صحافي اوردته «بنا» عن صادق عزائها ومواساتها للشعب الكويتي وللأمتين العربية والاسلامية في رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد. واضافت ان العالم ينظر بعين الاكبار والاعتزاز تجاه ما خلفه سمو الأمير الراحل من سجل ناصع وحافل بالدور الانساني النبيل والسعي الحثيث لتحقيق التقارب واشاعة لغة الحوار والمحبة بين الدول والشعوب حتى بات رحمه الله يتمتع بمكانة مرموقة على المستوى العالمي ويحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي. وقالت ان العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين والكويت الشقيقة شهدت تناميا مطردا في ظل حكمه وما ابداه سموه من حرص مستمر في تقوية وتوطيد العلاقات التاريخية والاخوية مع البحرين ومساندتها في كل المواقف وتقديم كل اشكال الدعم انطلاقا من وحدة الصف والمصير المشترك بين البلدين والشعبين. واشارت الى حكمة وحنكة سمو الأمير الراحل وما مثلته فترة حكمه الرشيد من نقلة واضحة في المسيرة والنهضة التنموية الشاملة للكويت الشقيقة وما تحقق من رفاهية ورخاء ونماء للكويت وشعبها.

كما نعى مجلس الشورى البحريني سمو الأمير الراحل الذي انتقل الى جوار ربه الثلاثاء بعد حياة حافلة بالانجازات مفعمة بالعطاء خدمة لبلده وأمتيه العربية والاسلامية. وقال المجلس في بيان صحافي ان الأمتين العربية والاسلامية بوفاة سموه فقدت رجلا مخلصا قدم الكثير لبلده واستطاع بما له من حكمة وحنكة ان ينقلها الى مصاف الدول المتقدمة حتى اصبحت بحكم ما تتمتع به من مكانة دولية مرموقة موضع الاحترام والتقدير من المجتمع الدولي بأسره محققا لشعبه الكثير من الانجازات والمكاسب الرائدة التي انعكست ايجابا على حياة المواطن الكويتي رخاء ورفاهية ونماء. واشار لدوره وبصماته الواضحة رحمه الله في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واسهاماته على صعيد وحدة الصف والترابط والتضامن بين دول وشعوب المنطقة العربية وخدمة قضاياها العادلة. وذكر «قد آلمنا هذا المصاب الجلل وسوف نتذكر بالعرفان والتقدير ما قدمه الفقيد الراحل من دعم استهدف تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالكويت بفضل حكمة القيادتين للبلدين وترابط شعبيهما».

