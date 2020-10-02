اليمنيون ينعون «اليد البيضاء»: أمير الحنكة والعطاء

وطن النهار

عدن - «كونا»: توالت البيانات والتفاعلات الصادرة عن كبار المسؤولين اليمنيين بنعي ورثاء سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد واشادتهم بتجربته الخالدة ومواقفه السياسية والانسانية والقومية الحكيمة. وفي هذا السياق قال نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح ان سمو الأمير الراحل قدم عطاءات جمة لشعبه وأمته والعالم واتسم بالحكمة والحنكة الدبلوماسية. وأضاف صالح: ان «القيادة والشعب اليمني يعبرون عن تقديرهم البالغ لبصمات الفقيد النبيلة تجاه اليمن واليمنيين وفي شتى المجالات ومواقفه الخالدة وحرصه على تحقيق السلام في بلادنا».

ومن جانبه وصف رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني سمو الأمير الراحل بـ«القائد الحكيم والمرجعية العربية» الذي شكل رحيله خسارة عظيمة وفادحة للكويت وللامة العربية والاسلامية. وقال البركاني «لقد كان الأمير الراحل معنا في كل الخطوب ولحظات الأمل والألم حمل هم اليمن منذ عام 1962 عندما زار صنعاء مهنئا بقيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر وكان واحدا من الرجال الذين بذلوا الجهود لتحقيق الوحدة اليمنية وانهاء الصراعات في جميع مراحلها وتحقيق التنمية والتطور في اليمن».

وأضاف «حتى هذه اللحظة الحزينة التي يغادرنا فيها بذل الجهود والمساعي والايادي البيضاء لانقاذ اليمن من جميع محنه والعبور به من ساحات الصراع والآلام الى واحة السلام والأمن والاستقرار والتنمية والتطور». وأوضح ان الشعب اليمني فقد برحيله اخا بارا كان معه في كل اللحظات وعمل من اجله دون كلل او ملل في مختلف المجالات كما فقدت الأمة العربية آخر الحكماء العمالقة والقادة العظام والسياسي المحنك الذي عرفته المحافل السياسية العربية والدولية طيلة مسيرة حياته.

بدوره قال مستشار الرئيس اليمني احمد عبيد بن دغر ان العالم العربي والعالم اجمع فقد بوفاة الشيخ صباح الأحمد «رمزا وقائدا حكيما وزعيما ترك بصمات لا تمحى في العلاقات الدولية وقاد بلده بجدارة وحقق انجازات كبيرة لشعبه خلدت اسمه في سجل الخالدين».

وأوضح بن دغر وهو رئيس الوزراء السابق لليمن ان العرب عرفوا الأمير الراحل كأحد زعمائهم الكبار الذين خدموا قضاياهم القومية بثبات وفي المقدمة منها ومركزها القضية الفلسطينية مبينا ان سموه حظي باحترام قادة وشعوب الأمة العربية في فترات قيادته الطويلة للسياسة الكويتية ثم اميرا للبلاد.

وذكر «أن الكويت تركت في عهده وعهد شيوخ الكويت الآخرين آثارا طيبة في علاقتها بالشعب اليمني وما من مجال من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا كان للكويت وقيادتها وللمرحوم على وجه خاص بصمة مميزة ومهمة لا زال عطاؤها مستمرا».

وأضاف ان «هناك الكثير من المواقف النبيلة للكويت فقد وقفت لدعم استقلال جنوب اليمن من الاستعمار ودعمت وحدته وأمنه واستقراره وكان لسموه قصب السبق في تسجيل المواقف المشرفة تجاه شعبنا وبلدنا». ونوه باهتمام الكويت بدرجة خاصة بالنهوض بالقطاع التعليمي الأساسي والثانوي والجامعي في اليمن مبينا ان هناك المئات من ابناء اليمن الذين تلقوا تعليمهم الجامعي في الكويت. وأوضح ان الكويت وقفت في السنوات الأخيرة تؤازر الشعب اليمني في محنته المستمرة منذ الانقلاب وساندت التحالف العربي لدعم الشرعية.

من جهته وصف مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي سمو الأمير الراحل «بالرجل الحكيم المحب لوطنه وشعبه وأمته والانسانية». وقال المخلافي الذي ترأس وفد الحكومة في مشاورات الكويت ان الشعب اليمني يحتفظ له بأجمل المواقف والصفات والنبل والأخوة والانسانية.

وأضاف «كان سموه خلال محادثات الكويت شديد الحرص على ان تنجح المحادثات وأن يعود السلام الى اليمن وبذل اقصى جهد من اجل ذلك والتقى بالوفدين غير مرة». وذكر انه «لا يمكن ان انسى كلماته وحكمته ولا تألمه عندما فشلت المحادثات في كل كلمة كان يبدي الحرص على اليمن وعلى السلام».

ولفت الى ان سموه «تميز بالحكمة والحب لشعبه وأمته والانسانية وزادته خبره السنون وكونه شيخ الدبلوماسية لعقود تميزا». بدوره قال مستشار الرئيس اليمني نصر طه مصطفى انه ليس غريبا ان يترك رحيل ‎الشيخ صباح الأحمد هذا القدر من الحزن والأسى، مضيفا انه «ترك بصمات كبيرة على مستوى المنطقة عندما كان وزيرا للخارجية وترك بصمات اكبر عندما تولى قيادة الكويت الحبيبة». وأوضح ان الكويت «كانت ولا زالت منارة ثقافية كبيرة ومع صباح الأحمد اصبحت ايضا منارة سياسية مهمة».

وقال نائب الرئيس اليمني السابق ورئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح «رحل امير الانسانية وأحد ابرز حكماء الأمة العربية ورجال الرأي فيها» مضيفا ان «التاريخ سيحفظ مساعيك الكبيرة لبقاء الأمة العربية لحمة واحدة خالية من الحروب وتنعم شعوبها بالأمن والسلام».

من جانبه قال وزير الادارة المحلية اليمني عبدالرقيب سيف فتح ان سموه لقب بـ «أمير الانسانية» لدوره الفاعل ودعمه لكل المنظمات الدولية والعربية والوطنية العاملة في المجال الانساني في كل دول العالم. وأضاف فتح الذي يشغل ايضا منصب رئيس اللجنة العليا للاغاثة في اليمن «لقد كانت الكويت بقيادته حاضرة وفاعلة في كل مؤتمرات الامم المتحدة ودعواتها الانسانية». وأشار الى ان الأمير الراحل وقف مع الشعب اليمني في كل المراحل ومنها المرحلة الحالية التي دعم فيها الكثير من الحملات الاغاثية وآخرها حملة «الكويت الى جانبكم» التي نفذت ومازالت تنفذ مشاريع اغاثية وصحية وتعليمية على مستوى كل اليمن، موضحا انه بوفاة سموه خسرت الامتان العربية والاسلامية والعالم رجلا من اهل الحكمة والانسانية.

من جهته اعرب وزير الاعلام اليمني معمر الارياني عن تعازيه لدولة الكويت حكومة وشعبا برحيل امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وأشار الارياني الى انه برحيله «فقدنا احد القادة العرب العظماء الذين خلدوا اسماءهم في صفحات التاريخ وتركوا بصمات واضحة في خدمة وطنه وقضايا امتنا العربية والاسلامية والانسانية جمعاء».

وقال وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر «نعزي اهلنا بالكويت برحيل حكيم العرب بالعصر الحديث الذي توسط لحل ازمات كثيرة» مضيفا ان سمو الأمير الراحل «حافظ على بلاده وشعبه وسط امواج من الفتن والأزمات وقدم يد العون لليمن ولكل محتاج».

وبدوره قال مستشار رئيس الوزراء اليمني مطيع دماج انه «في مستشفى ومدرسة وجامعة شيدتها الكويت تطببت ودرست ووجدت منذ الطفولة ما يروي شغفي للمعرفة والثقافة في مجلات وكتب توزعها الكويت بأسعار زهيدة على مكتبات صنعاء» وأضاف دماج ان «للكويت يدا بيضاء وكريمة علينا نحن اليمنيين وموقف اخوي متسامح صادق العزاء للكويت وشعبها في رحيل اميرها الحكيم الخير».

وقال وزير الخارجية اليمني الأسبق ابوبكر القربي «رحم الله الشيخ صباح القائد الاستثنائي المتميز بمواقفه القومية والاسلامية والنموذج في الحكمة». وأضاف القربي «عرفته شخصيا فكان الحريص على وحدة امته الذي اسهم في حل اشد ازماتها» معزيا الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة.

