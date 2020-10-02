فلسطين تعزي الكويت من المسجد الأقصى

وطن النهار

غزة – رام الله – الوكالات: وزعت في مدينة القدس الشرقية المحتلة صور برقية تم تصويرها في المسجد الأقصى المبارك. جاء فيها «يتقدم أهالي بيت المقدس ورواد المسجد الأقصى المبارك بأحر التعازي والمواساة على فقيد الأمة والإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت الشقيقة، سائلين العلي القدير بأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».

وينظر الفلسطينيون إلى الكويت باعتبارها أحد أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، ويؤرخ الفلسطينيون لانطلاق الثورة الفلسطينية من الكويت في العام 1965.

نظمت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة وقفة تضامنية مع الكويت حزنا على رحيل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة في تصريح صحافي خلال الوقفة التضامنية «انه تم تنظيم وقفة وفاء لأمير الإنسانية وفقيد الأمة الإسلامية والعربية سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية بعد رحلة من العطاء والكفاح والمواقف الوطنية المشرفة».

وأضاف البطة الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الطوارئ العليا في المحافظة انه تم رفع صورة سمو الامير الراحل وكذلك تنكيس علم فلسطين حدادا على روح الفقيد الذي نعته الأمة العربية والعالم أجمع.

وأكد أن الوقفة جاءت كنوع من رد الجميل للرجل الوفي الأمير العربي الذي رفض التطبيع أو التنازل عن ثوابت العروبة وكان دائما في خندق الوطن العربي وقدم كل شيء من أجل دعم ومساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية العربية. وشدد على أهمية المواقف الثابتة والمشرفة من الحكومة الكويتية والشعب والأمير وكل المؤسسات التي ساندت الشعب الفلسطيني في تاريخ نضاله وكذلك دعم المشاريع التطويرية والانمائية التي ساهمت بالرقي بواقع البلديات الفلسطينية كافة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمد عباس اعلن الثلاثاء الحداد وتنكيس الاعلام في فلسطين حزنا على فقيد الامتين العربية والإسلامية. وقامت البلدية واعضاؤها خلال الوقفة التضامنية بتنكيس الاعلام الفلسطينية ورفع علم دولة الكويت وصورا للفقيد تعبيرا عن حزن الشعب الفلسطيني على فقدانه.

الى ذلك أقام الفلسطينيون «سرادق عزاء» لسمو الأمير الراحل في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأجمع الفلسطينيون خلال السرادق الذي أقامته لجنة القوى والفصائل والمؤسسات الوطنية في مكتبة بلدية نابلس على أن رحيله كان بمثابة «خسارة كبيرة لفلسطين والأمة العربية». وشارك رئيس وأعضاء بلدية نابلس في استقبال الوفود المعزية «وفاءً لدولة الكويت حكومة وشعباً، وبمشاركة رسمية وشعبية». وقال المهندس سميح روحي طبيلة رئيس بلدية نابلس، إن «أمير الكويت الراحل كان مدافعاً صلباً عن حقوقنا الفلسطينية» وحيا طبيلة «المواقف المشرفة لدولة الكويت في احتضان القضية الفلسطينية».

