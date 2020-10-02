اللامي: وداعاً أمير الإنسانية بنيت بلداً ينظر إليه الجميع بإكبار واحترام وأكرمت شعبك لتسكن في قلوب الجميع

وطن النهار

واصل العراقيون تقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث قدم نقيب الصحافيين العراقيين رئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي تعازيه برحيل أمير الإنسانية.

وقال اللامي في تغريدة عبر منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، موسومة بهاشتاغ «وداعا أمير الكويت الشيخ#صباح_الأحمد_الجابر_الصباح»، وداعا يا أمير الإنسانية الحقة ، بنيت بلداً ..الجميع ينظر اليه باكبار واحترام واكرمت شعبك خير كرم لتسكن في قلوب الجميع وجعلك العالم قائداً للعمل الانساني، كل التعازي للشعب الكويتي الشقيق ولكل محبيه في العالم».

ورأى الكاتب الصحافي زيدان الربيعي، أن «الشعب الكويتي الشقيق سيبقى يفخر بالسيرة العطرة لأمير البلاد الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد، الرجل الذي دافع عن الكويت وشعبها طيلة سنوات عمره وهو يتحمل مختلف المسؤوليات الرسمية الكبيرة في البلاد. فالرجل ضحى بكل شيء من أجل الكويت، لذلك استحق محبة الجميع ووصف برجل الانسانية».

وأضاف، انه «بفقده ورحيله الجسدي فقط، على اعتبار أن الاشخاص المؤثرين في بلدانهم لا يرحلون عن وجدان شعوبهم والأمة التي انجبتهم، فقد خسرت الكويت والأمة العربية رجلاً مؤثراً وذا نظرة ثاقبة في القضايا التي تهم بلده وشؤون المنطقة ايضاً».

وأضاف الربيعي «انا شخصياً لا يمكن أنسى دموع الراحل الكبير، عندما حصل تفجير ارهابي في أحد المساجد بالكويت، وقد حضر الى موقع الفاجعة، وتم الطلب منه بمغادرة المكان لأسباب أمنية، إلا أنه رفض ذلك وقال كلمته التاريخية وهو يجهش بالبكاء: (هذولا عيالي). وهذا الموقف يؤكد تحمله المسؤولية القانونية والاخلاقية والشرعية بكل اخلاص وتضحية».

وتابع، إن «الكويت الشقيقة التي انتهجت الاسلوب الديموقراطي منذ ستينيات القرن الماضي تستطيع الحفاظ على نهج الامير الراحل من دون ادنى شك».

من جهته، قال الكاتب عبد الهادي مهودر «برحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رحمه الله تخسر دول الخليج أحد حكمائها الذي استطاع المحافظة على سياسة متوازنة داخل المنظومة الخليجية».

وأشاد مهودر بدور الأمير الراحل في تنظيم مؤتمر المانحين ودعمه للعراق.

