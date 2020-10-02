ساسة لبنان: وداعاً للسند الداعم في كل الأزمنة

وطن النهار

بيروت – «كونا»: واصلت الشخصيات والاحزاب اللبنانية تقديم التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقال الرئيس اللبناني الاسبق أمين الجميل في برقية تعزية انه بغياب سمو أمير الكويت تطوى صفحة مجيدة من تاريخ الكويت والعرب لما كان للراحل من مزايا النبل والحكمة والتبصر. واضاف الجميل انه بغيابه يفقد لبنان سندا داعما في كل الأزمنة ورجلا مقداما في الملمات وقامة حريصة على أواصر الصداقة وقيمة في دنيا العرب وصديقا كبيرا للبنان.

ومن جانبه نعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سمو الأمير الراحل بالقول «وداعا للطلة الشامخة البهية وداعا للبسمة الدائمة المحبة وداعا للسياسة العاقلة المدروسة وداعا للقائد العربي الحكيم وداعا لجبل شامخ كبير».

واضاف جنبلاط «وداعا لمن احب شعب لبنان وداعا لصديق العمر على مدى عقود وداعا يا شيخ صباح».

بدوره قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان ان الامير الراحل طوى صفحة عمر مديد أمضاه في السعي الدؤوب لرفع شأن الكويت ولدعم القضايا العربية المحقة وفي طليعتها القضية الفلسطينية. واضاف جعجع انه لا يمكن ان يغيب عن بالنا وبال اللبنانيين وقوف سمو أمير الإنسانية الى جانب الشعب اللبناني لاسيما من خلال الدور الذي اضطلع به في إنجاز اتفاق الطائف وإعادة إعمار لبنان كما وجه سموه بإعادة إعمار «إهراءات القمح» في مرفأ بيروت عقب الانفجار. واعتبر ان ذلك الدعم كان دعما غير مشروط لا تقيده أي مصالح سياسية بل كان تجسيدا لمفهوم الأخوة والصداقة بين دولتين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة.

من جهته قال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في رسالة تعزية إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد «نبعث لكم وعبركم إلى الشعب الكويتي خالص المشاعر الصادقة والتعازي القلبية بوفاة المغفور له بإذنه تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح».

واضاف اليازجي «لقد جعل الفقيد الكبير من الكويت موئلا للوئام والخير العام وسط توازنات وتشنجات هذا العالم وجسرا احتفظ ويحتفظ بكل علاقة طيبة مع الكل ليدرأ عن شعبه ويصونه في الخير والمحبة والوئام وليسهم ما أمكن في حل كل نزاع». واستذكر موقفه وجهوده لإحلال السلام في لبنان في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وموقفه المعتدل المتروي والداعي لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية.

ونعى «المنتدى الإسلامي الوطني» في بيان سمو أمير دولة الكويت الراحل وتقدم «بأسمى آيات العزاء والمواساة للكويت قيادة وشعبا». وذكر المنتدى في بيان «نستذكر مواقف سمو الامير الراحل في نصرة الحق ورعايته الكريمة لأعمال الخير وأهله ونصرته للضعفاء ولا ننسى حكمته وقدرته السياسية الفائقة في التوازن بين صلابة المبادئ ومرونة المواقف».

بدورها رثت مدير عام دار الصياد الهام فريحة في رسالة تعزية بالامير الراحل بعنوان «وداعا الوالد قائد الحكمة والإنسانية» قالت فيها «سنفتقد حكمتك السديدة وقيادتك الرشيدة ووطنيتك الناصعة». واضافت «كم سنحتاج إلى مشورتك الطيبة ورؤيتك الثاقبة في هذا الزمن العربي الصعب سنفتقد قائد الإنسانية والحكم العادل المؤمن بربه سبحانه تعالى والمؤمن بالهداية والسلام وأنت من أدركت أن الحروب لا تقود إلا إلى الحروب وأن العنف لا يحل الأزمات بل يفاقمها». واشارت الى «ان الكويت الحبيبة ستحفظ إِرثكم دائما وستبقى كويت السلام والعدل والإخاء العربي والانفتاح» معتبرة ان برحيله «يفتقد اللبنانيون سندا عظيما وكيف ننسى شهامتك وأنت تمد يد العون الى بلدنا الذي مزقته الحروب والأزمات».

وكان لبنان قد أعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على رحيل الشيخ صباح الاحمد وتقرر تنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع حالة الحداد.

