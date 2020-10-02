الأندية الخليجية تعزي الكويت

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شاركت الاندية الخليجية الكويت أحزانها بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله -، وقدمت الأندية تعازيها للكويت، معبرة عن مشاعر الأسى لرحيل قائد حكيم.

وكتب نادي العين الاماراتي على موقعه في «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

فيما كتب نادي السد القطري: «نعزي أهلنا وإخواننا في دولة الكويت ونعزي أنفسنا في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنا لله وإنا اليه راجعون».

وكتب نادي النصر السعودي على موقعه في «تويتر»: «إنّا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم عبدك الشيخ صباح الاحمد الصباح واغفر له واسكنه فسيح جناتك.كل التعازي لأهلنا في الكويت قيادةً وشعباً»، وحمل لاعبو نادي النصر لافتة تأبينية للأمير الراحل قبل مباراة الفريق مع مواطنه الأهلي في دوري أبطال أسيا أول من أمس. كما وضع الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على «تويتر» صورة للمغفور له وكتب «إلى جنات الخلد».

وعزى حساب نادي الاتحاد السعودي، الشعب الكويتي بوفاة الأمير الراحل. وكتب في تغريدة: «خالص العزاء وصادق المواساة لأهلنا في دولة الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح». في حين كتب نادي الشباب السعودي «تغريدة» عزى فيها الشعب الكويتي: «خالص العزاء والمواساة للأشقاء في الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح».

