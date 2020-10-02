«إلى جنات الخلد»

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بسم الله الرحمن الرحيم

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي» (صدق الله العظيم)..إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. بداية أتقدم بتعازينا الحارة انا المواطن سعد الحوطي وأفراد أسرتي.. إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير الكويت حفظه الله ورعاه.... وإلى أسرة الصباح الكرام وأبناء واحفاد المغفور له وإلى كل أبناء الشعب الكويتي الوفي ... بوفاة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.. رحمه الله برحمته الواسعة وغفر له.

كيف سيكون صباحك مشرقاً ياكويت الانسانية بدون (صباح العزة والانسانية) رحل الامير صاحب الابتسامة الصادقة الدائمة والقلب الكبير... رحل عنا صاحب العقل الرزين والقيادة الحكيمة.. رحلت وتركت اسمك في قلوبنا وساماً رحمك الله... وكما كنت أنت وساماً على كل الاوسمة التي قلدوك بها وتزينت هي وارتفعت مكانةً لانها تحمل اسمك يا صاحب السمو رحل الأب الحنون الذي كنا نحتمي فيه وقت الشدائد ونستعين فيه عندما تغلق الابواب أمامنا.. والحديث عن مسيرتك وتاريخك الناصع البياض لن نستطيع مهما حاولنا ان نغطيه بما قدمت للإنسانية ..... وأترك هنا للسياسي أن يتحدث عن السياسة وعن امير الدبلوماسية وشيخها الراحل.

المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الاحمد رحمه الله وطيب ثراه...اما انا كرياضي فلن انسى كل ماقدمه صاحب السمو لنا كرياضيين وبفضل من الله ثم من سموه أزيلت كل العقبات التي كانت أمام عودة الرياضة الكويتية ومشاركتها ورفع الايقاف عنها نهائياً بدون قيد او شرط.... وهنا يجب ان اقف واستذكر بداية التحرك للبحث عن الطريق المناسب لرفع الايقاف الرياضي عن الكويت ووقتها كنت في مطار حمد الدولي في قطر عائداً لبلدي العزيزة الكويت ...عندما جاءتني مكالمة من رئيس مجلس الامة السيد مرزوق الغانم وأنه قد تحدث مع صاحب السمو ورشحني ان اختار مجموعة من اللاعبين مع العضو السابق الاخ عبدالله المعيوف لكي نقوم بعدة رحلات لبعض الدول الشقيقة والصديقة نذهب لهم ونشرح لهم موقفنا الرياضي وأسباب الايقاف وطلب المساندة منهم ودعم موقف الكويت اذا تطلب التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم.... وإن ترشيحي تم وبموافقة سمو الامير الراحل لهو شرف كبير لي ولأسرتي سأظل اعتز فيه طالما انا أعيش على قيد الحياة ..،، وتشرفنا بمقابلة سمو الامير الراحل وكان عوناً لنا بكلماته وتوجيهاته السامية ودعمه المعنوي اللا محدود الذي لولاه لما تحقق رفع الايقاف... وأيضاً لن ننسى نحن الرياضيين مساندته ودعمه الكبير في تسريع العمل للانتهاء من مشكلة ستاد جابر الدولي ولقد كنت احد ثلاثة من الرياضين الذين طلبنا لقاء سموه الله يرحمه وقابلنا المغفور له بإذن الله سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد وكنت مع الاخوان عبدالرزاق معرفي وعبدالله المعيوف ومن خلال لقائنا معاه فاجأنا ووضح لنا رحمه الله عليه انه اعطى تعليماته للمسؤولين بالإسراع في إنجاز وتجهيز الستاد ونحن كنا نرغب في شرح وجهة نظرنا وان نطلب من سموه الدعم في إنجاز والانتهاء من مشكلة ستاد جابر الدولي... وكل هذا يدلك على ان تعرف ان أميرنا الراحل كان يفكر ويشعر ويحس بما نحن نعانيه كرياضيين من هموم وبما نتمناه ونحلم فيه... المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب ثراه كان نعم الداعم والمعين لكل الرياضيين وعلى جميع المستويات وفِي مختلف الألعاب ولايفرق بين لعبةً وأخرى ويعتبر جميع الرياضيين سواسية فيما يقدمونه لرفعة علم واسم بلدهم الكويت عالياً.

واهتم بالكبير واحتضن الصغير.. ونحن في هذه الايام الحزينة نتوسل ونرفع أيدينا ضارعين للمولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويغسله بالماء والثلج والبرد وان يلهمنا الصبر والسلوان... وبمثل ما أعطيت وقدمت للانسانية لن نبكي عليك اليوم فقط لأن الحزن سيطول عليك ومواقفك الشامخة لدينا ستظل تذكرنا فيك يامن أدخلت في قلوبنا السعادة والأمل... ورسخت فينا مبادئ الانسانية وحب مساعدة المحتاجين.. لسنا وحدنا من يبكي عليك بل الخليج كله ومن يعيش عليه.

لقد زرعت فينا وفيهم أن الحياة بدون امن وامان واستقرار ليست حياة... تعلمنا منك أن الحوار ومواجهة العقول هي التي تحل العقبات والمشاكل وليس الصدام والخلافات والقطيعة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح غفر الله له بمثابة مدرسة يتعلم منها رؤساء الدول الذين يسمعون ويرون بأعينهم كيف يتعامل مع أصعب المشاكل والأزمات ويجد لها الحلول وفي النهاية الحق هو المنتصر....

والحب الذي نراه الان من شعوب دول الخليج ومن الدول العربية ليس غريباً والتقدير الذي يتحدث عنه مسؤول الدول في العالم ليس جديداً

فقيادته للعالم لمساعدة المحتاجين في بقاع الكرة الارضية لم تأتِ إلا لمن لديه قلب كبير استطاع أن يواسي ويخفف على كثير من الشعوب التي تعاني من الحروب والكوارث والمجاعات.

وبفضل المغفور له أصبحت دولة الكويتمركزاً للعمل الإنساني وكل هذا بفضل صاحب السمو وبتواضعه القيادي والإنساني الذي لن يتكرر مرةً اخرى في هذه الحياة..... ولولا الظروف التي نمر بها ويمر بها العالم بسبب جائحة كورونا لشاهد العالم اليوم مناظر ومشاهد لم يروها لن الشعب الكويتي كله كباراً وصغاراً سيخرجون لوداع والدهم وأميرهم صباح الخير والعزة والتواضع والإنسانية.

إلي جنات الخلد والنعيم أبونا وقائدنا صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح غفر الله له واسكنه جنة الفردوس بإذنه تعالى...

إنا لله وإنا إليه راجعون.

