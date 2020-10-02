شخصيات رياضية: رحيل قائد الإنسانية أحزن العالم

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عبرت العديد من الشخصيات الرياضية عن بالغ حزنها وشديد ألمها لوفاة المغفور له باذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ووافر مغفرته وأن يلهم الشعب الكويتي الصبر والسلون لهذا الفقد العظيم.

وعبر رئيس اتحاد كرة السلة السابق ضاري برجس عن حزنه الشديد لهذا الخطب الجلل، مؤكدا أن خبر وفاة الأمير رحمه الله تسبب بألم كبير لجميع الرياضيين كونه رحمه الله من الشخصيات التي دعمت الرياضة والرياضيين من جميع الجوانب ويعتبر من مؤسسي الرياضة المحلية لدعمه المتواصل ووقوفه الدائم مع الشباب الرياضي سواء بتوجيهاته السامية للمسؤولين بتطوير الرياضة أو من خلال كلماته الداعمة ومتابعته المستمر للشأن الرياضي.

واعتبر برجس أن العالم أجمع بكل توجهاته فقد شخصية كبيرة لها ثقلها في جميع القضايا المصيرية للدول الشقيقة والصديقة، فالأمير الراحل لم يكن من الشخصيات العادية بل كان قائدا محنكا وسياسيا من الطراز الرفيع الأمر الذي جعل فقده مؤثرا للعالم أجمع، وقال: «نعزي أسرة آل الصباح الكرام بهذا المصاب الجلل راضين قانعين بأمر الله عز وجل ومتمنيا لحضرة سمو الأمير نواف الأحمد حفظه الله الرفعة والسداد لما فيه مصلحة البلاد».

من جانبه قال أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني إن الكلمات لا تستطيع أن توصف مقدار الحزن الذي شعر به جميع الرياضيين لرحيل والد الجميع الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، وقال: «كان الراحل والد الرياضيين والداعم الأول للرياضة في البلاد»، مؤكدا أن حرصه على رفع اسم الكويت عاليا في الجانب الرياضي دائما ما كان دافعا للمسؤولين والرياضيين لتقديم أفضل مردود.

وتابع العدواني ان سمو الأمير كان همه الأول تطوير البلاد من جميع الجوانب ودعم الشباب واعانتهم على العمل من أجل الكويت، مبينا انه كان يلتمس حرص سموه على رفع أسم الكويت عاليا في الجانب الرياضي من خلال متابعته الشخصية لمشاركات مختلف المنتخبات التي تمثل البلاد في المحافل الخارجية، وقال: «كان حريصا على حث المسؤولين لدعم ابنائه اللاعبين وتوفير جميع متطلباتهم من أجل تمثيل الكويت بأفضل صورة».

وختم العدواني حديثه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته وأن يمن عليه بالرحمة والمغفرة ويسكنه في جنات الخلد.

بدوره توجه مدرب كرة السلة خالد القلاف بالتعزية الى أسرة آل الصباح الكرام والى الشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والاسلامية بهذا الفقد الكبير للراحل سمو الشيخ صباح الأحمد رحمة الله. وقال القلاف أن الحركة الرياضية فقدت داعمها الأول سمو الأمير الراحل الذي شكل مصدر دعم للشباب الرياضي طوال مسيرته السياسية كونه آمن بشباب بلده وبدور الرياضة المهم في رفعة وتطوير البلاد.

واعتبر القلاف أن مآثر وانجازات الأمير الراحل لا تعد ولا تحصى على جميع الأصعدة سواء الرياضية أو غيرها فهو يعد من الشخصيات الخالدة في تاريخ البلاد كونه ضحى بالغالي والنفيس من أجل رفعة الكويت ورفاهية شعبها، مؤكدا أن رحيله أحزن جميع بلدان العالم نظرا لسيرته العطرة لدى جميع الشعوب ولدوره الريادي في جميع القضايا الكبرى وهو ما جعل منه رحمه الله شخصية محبوبة لدى الجميع.

من جانبه قال مدرب الكرة الطائرة سعد يعقوب: إن الكويت والعالم أجمع فقد برحيل سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله قائدا حكيما ورمزا كبيرا وأبا رحيما وداعما كبيرا للرياضيين.

وأضاف يعقوب أن الأمير الراحل كان له دور بارز في دعم قضايا الشعوب العربية والاسلامية والدولية العادلة نظرا لآرائه السديدة ورؤيته الثاقبة وتعامله بحكمة في حل القضايا ومد يد العون لجميع البلدان.وقال: «كان رحمه الله قائدا ورمزا وداعماً رئيسياً لكل الرياضيين في الكويت وله مواقف مشهودة في دعم الرياضة وحرصه على تطويرها عبر توصياته في تجهيز المنشأت الرياضية لمختلف الألعاب. وتوجه يعقوب بخالص تعازيه ومواساته لأسرة آل الصباح الكرام وللشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم أجمع لوفاة الأمير الراحل.

من جانبه استذكر لاعب كرة السلة وأمين سر الاتحاد السابق هيثم بارون بعض المناسبات التي تشرف فيها بالاجتماع مع سمو الأمير الراحل والتي ابدى فيها دعمه التام للرياضة والرياضيين.

وقال بارون انه لا ينسى اجتماعه بسمو الأمير رحمه الله في عام 2010 عندما استقبل بعض الوفود الرياضية التي حققت انجازات خارجية، واضاف: «كان سموه رحمه الله متواضعا ومحبا للشباب حيث أمر في وقتها بزيادة مكافآت اللاعبين وحرص على مساندتهم من جميع الجوانب الأمر الذي كان له بالغ الأثر على جميع الحاضرين»، مشيرا الى أنه لعب دورا بارزا في رفع الايقاف الخارجي عن الرياضة الكويتية من خلال استقباله مختلف الشخصيات الرياضية الدولية ومتابعته المستمرة لأمور الرياضة والرياضيين رغم مسؤولياته الجسيمة في ادارة الدولة.

وتوجه بارون بخالص العزاء للشعب الكويتي وللامتين العربية والاسلامية سائلا الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

