مراد: مسيرة الأمير الراحل زاخرة بالعطاء

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أعرب أمين سر اتحاد الجمباز عبداللطيف مراد عن بالغ الحزن والأسى لرحيل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قائد العمل الانساني وراعي الرياضة والرياضيين، الذي وافاه الأجل يوم الثلاثاء الماضي، بعد مسيرة زاخرة بالعطاء سعى خلالها لتعزيز مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

وقال مراد ان مسند الامارة انتقل الى «الأمين» صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، وهو خير خلف لخير سلف، معاهدا سموه على الولاء والطاعة، ومضيفا أن سموه حفظه الله كان ملازما للأمير الراحل وكان السند والعضيد، داعيا رب العزة أن يحفظ سموه وأن يعينه على حمل الأمانة ومواصلة مسيرة العطاء والخير. واستذكر مراد مآثر سمو الأمير الراحل في جميع المجالات، مضيفا أن سموه كان رجل المحبة ورجل السلام والتسامح ورمز العطاء، ونشر الخير في بلاده وفي جميع بلاد المسلمين حتى توج رحمه الله بلقب «أمير الانسانية»، مشيرا الى ان العالم كله تلقى نبأ رحيله ببالغ الحزن والصدمة لما كان لسموه رحمه الله من مكانة عظيمة لدى قادة وشعوب العالم.

وذكر مراد ان الكويت شهدت في عهد المغفور له باذن الله الشيخ صباح الأحمد نهضة كبيرة، وصارت الكويت في عهده مركز العمل الانساني، نظير الجهود الانسانية التي قدمها سموه للدول والشعوب الفقيرة. وأشار مراد الى الانجازات الرياضية التي حققها أبطال الكويت في العديد من الألعاب، والتي جاءت بفضل دعم سموه رحمه الله وتوجيهاته بايلاء الشباب الرياضي كل الاهتمام والدعم، منوها بأن سموه كان يتابع انجازات أبنائه وبناته في المحافل الدولية في جميع الألعاب ومنها الجمباز، مبينا أن المغفور له الشيخ صباح الأحمد حرص على تقديم التهنئة لمنتخب الجمباز والاشادة بانتصاراته في البطولة العربية التي اقيمت في تونس خلال نوفمبر الماضي. وقال مراد ان هذا التقدير من سمو الأمير الراحل كان له الأثر الكبير في نفوس اللاعبين واللاعبات وحفزهم على مواصلة بذل الجهد والعطاء لتشريف الرياضة الكويتية في البطولات العربية والدولية. ورفع أمين سر الاتحاد أكف الدعاء الى المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

