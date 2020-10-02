المزيدي: كنا ننتظر مقابلته

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عبّر أمين السر العام في النادي العربي فؤاد المزيدي عن بالغ حزنه لوفاة الأمير الراحل، قائلا ان الشعب الكويت كله فقد والدا حنونا وأبا رحيما.

وأضاف أنه فجع بهذا النبأ المحزن الذي جاء بعد أيام قليلة من تتويج العربي بكأس سموه، وأوضح: «شخصيا كنت انتظر اليوم الذي يعود فيه سموه مشافى الى البلاد من أجل مقابلته مع الكأس التي توجنا دون حضوره، كنا في النادي العربي ننتظر هذه اللحظة، لكن الموت كان أقرب، والآن لا نملك الى الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وتابع: «الأجواء كئيبة في كل مكان بالنادي الأضواء مطفأة والأعلام منكسة، والبلد كلها حزينة على الفقيد الراحل»، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويطيب ثراه ويدخله الجنة.

