الراشد: كان يحرص على التواصل مع الرياضيين

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أكد أمين السر العام في نادي الكويت وليد الراشد أن العالم كله فقد سياسيا حكيما وقائدا محنكا ودبلوماسيا من الطراز الأول، مشيرا الى أن الحزن والكآبة عمت البلاد بعد خبر وفاة الفقيد.

وقال: «الشعب الكويتي كله يبكي على أمير الانسانية، وكلنا أمل في سمو الشيخ نواف الأحمد ليكون خير خلف لخير سلف ويسير على ذات النهج الانساني الذي اعتدنا عليه من حكامنا». ولفت الى أن الأمير الراحل كان يحرص دوما على التواصل مع الرياضيين ويحمل هموم الشباب ويوصي بدعمهم من توجيهات بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، مضيفا: «كما كان للفقيد الراحل دور كبير في رفع الايقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية في العام 2017 عندما حرص على التدخل شخصيا وقابل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، لذلك فان الرياضة فقدت داعما كبيرا والرياضيون فقدوا أبا حنونا».

