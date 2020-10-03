صاحب السمو يتمنى لترامب والسيدة الأولى الشفاء العاجل

الأولى

واشنطن- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته والسيدة الأميركية الاولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، مشيرا الى أنهما سيخضعان للحجر الصحي فيما سارع البيت الابيض الى التأكيد ان الحالة الصحية للرئيس جيدة وانه يتابع واجباته... (طالع ص 27-26).

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية الى الرئيس ترامب اعرب فيها سموه تمنياته للرئيس الأميركي وللسيدة حرمه بالشفاء العاجل إثر اصابتهما بفيروس كورونا الجديد كوفيد - 19 وتجاوز هذا العارض الصحي.

وكتب ترامب على تويتر ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بـكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!.

وأوضح شون كونلي طبيب ترامب كلاهما بخير في الوقت الراهن ويعتزمان البقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي.

وأضاف أن ترامب سيواصل أداء واجباته دون انقطاع من المكتب البيضوي.

وكان ترامب اعلن قبل ساعات أن مستشارته المقربة هوب هيكس مصابة بفيروس كورونا. ووقع الإعلان كالصاعقة قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها ترامب للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة المرشّح الديموقراطي جو بايدن.

