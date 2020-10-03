ماكرون: الإسلام يمرّ بأزمة في كل العالم!

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باريس - الوكالات: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس في تصريحات غير مسبوقة أن الدين الإسلامي يمر بأزمة في كل مكان في العالم اليوم مشيرا الى ان هذه الازمة مرتبطة بالتوترات مع الأصوليين.

وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها في احدى ضواحي باريس امس إن الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم، ولا نراها في بلادنا فقط، مشدداً على كونها أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي... تؤدي إلى تصلب شديد للغاية.

وقال ماكرون إن على الدولة الفرنسية مكافحة الانفصالية الإسلاموية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد داعياً في الوقت عينه إلى فهم أفضل للإسلام وتعليم اللغة العربية. وتابع هناك في هذا الإسلام الراديكالي، الذي هو صلب موضوعنا... إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قوانين الجمهورية وخلق قانون موازٍ له قيم أخرى، وتطوير تنظيم آخر للمجتمع. مشددا على أن كل جمعية ومؤسسة تطلب تمويلا حكوميا فرنسيا سيتوجب عليها أن توقع على ميثاق علماني.

