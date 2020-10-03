السعودية: استئناف العمرة الأحد بإجراءات احترازية دقيقة

الأولى

الرياض - الوكالات: تستأنف السعودية غدا الأحد أداء العمرة تدريجيا في مكة المكرمة بعد تعليقها في مارس الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية. وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 23 سبتمبر الماضي أنها ستسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة في 4 اكتوبر، وبعده بشهر للمعتمرين والزوار من خارجها. وفي خطوة أولى، سيؤدي العمرة 6 آلاف معتمر في اليوم.

وقال وزير الحج والعمرة محمد بنتن لقناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن «في المرحلة الأولى سيكون أداء العمرة دقيقاً وخلال فترة محددة» مشيرا إلى أن المعتمرين «سيتم تقسيمهم على مجموعات للدخول إلى المسجد الحرام». وفي 18 من أكتوبر، سيُزاد عدد المعتمرين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ليصبح نحو 15 ألف معتمر، وسيسمح بدخول 40 ألف مصلٍ إلى الحرم المكي لأداء الصلاة.

وفي الأول من نوفمبر، سيسمح للقادمين من الخارج بالدخول، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتصبح 20 ألف معتمر في اليوم ويسمح لـ60 ألف شخص بأداء الصلاة في الحرم.

وستقرر وزارة الصحة السعودية الدول التي يمكن القدوم منها بناء على عدم وجود مخاطر صحية تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

