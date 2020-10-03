شخصيات سياسية تتوافد على مقار السفارات الكويتية لتقديم واجب العزاء

وطن النهار

واصلت سفارات الكويت في الخارج استقبال المعزين في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي وصفوه بأنه رجل المحبة والسلام.

وأثنى المعزون على ما قام سمو الأمير الراحل من دور في مساعدة الشعوب وكل المحتاجين في مختلف دول العالم.

ففي الأردن قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني أمس الجمعة ان حجم المشاركة الرسمية والشعبية الأردنية في عزاء المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أكدت وفاء الأردنيين لمواقف «القائد العروبي والاسلامي الحكيم».

وأضاف في تصريح لـ «كونا» في ثالث أيام استقبال المعزين بمقر السفارة في عمان إنه استشعر حزن الأشقاء الشديد على رحيل فقيد الكويت الكبير والأمتين العربية والاسلامية كما التمس المكانة الخاصة التي احتلها سمو الأمير الراحل في قلوب الأردنيين.

وذكر أن هناك حالة من الاجماع في المملكة على أن رحيل حكيم العرب وأمير الانسانية «خسارة فادحة للمنطقة» اذ تشهد له سيرته الداعمة للأردن وشعبه ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وتأكيده على حق الشعوب العربية بالعيش في سلام وأمان.

وبين انه التمس من المعزين الاشقاء العرب الذين تقدمهم كبار المسؤولين مشاعر الألم على «فقيد الكويت والامتين العربية والاسلامية صاحب الهامة الشامخة والرفيعة والقلب الكبير الذي اتسع لهموم شعوب المنطقة وعمل من اجل رفعتها وعلوها لاسيما دوره المحوري في القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى».

واضاف أنه استشعر من ممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية الصديقة صعوبة الأثر الذي سيخلفه رحيل سموه عن المشهد العالمي وغياب دوره الدبلوماسي المنشود في حل النزاعات وتسويتها ونزع التوترات من خلال تقريب وجهات النظر بين الدول.

وأشار الى أن الجميع اتفق على حاجة العالم اليوم الى حكمة سموه وحنكته ودبلوماسيته وسط ما تشهده الساحة الدولية من منعطفات دقيقة وتغيرات متسارعة لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.

ورثى الديحاني سمو الأمير الراحل بكلمات قائلا «سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلد اسمه رمزا عالميا للانسانية والسلام بعد أن كرس حياته بالمبادئ النبيلة والأهداف السامية من أجل النهوض بالسلام والأمن الدوليين وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبه وشعوب الدول الأخرى».

وأشار الى أن سموه حرص على تحقيق الرفاه الاجتماعي لشعبه وجعل بلده واحة من الأمن والأمان والاستقرار وسعى حثيثا نحو ارساء قواعد بناء الدولة الحديثة بمقوماتها الأساسية من المساواة والحرية واحترام حقوق الانسان والتنمية البشرية. وعلى الصعيد الخارجي ذكر الديحاني أن سموه عمل بجد منذ أن كان وزيرا للخارجية على تعزيز سبل التقارب بين الدول وفتح آفاق واعدة على أساس التعاون والتعايش والمصالح المشتركة بعيدا عن الحروب والصراعات.

وأشار الى أن سموه جعل العمل الخيري والانساني ركيزة من الركائز الاساسية للسياسة الخارجية للكويت حيث توسع نشاطها مع تولي سموه مقاليد الحكم عام 2006 وازداد حجم المساعدات الاغاثية بشكل ملحوظ وتركت بصمة اكثر واقعية للعمل الانساني العالمي ما دفع الأمم المتحدة بتسمية سموه «قائدا للعمل الانساني واختيار الكويت مركزا للعمل الانساني» عام 2014. وتضرع الديحاني الى المولى عز وجل بالدعاء لسمو الامير الراحل بالمغفرة والرحمة ودوام التوفيق والسداد لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لقيادة مسيرة الخير والنماء بعد تولي سموه مقاليد الحكم.

وحضر واجب تقديم العزاء للمغفور له سمو امير البلاد الراحل بمقر السفارة على مدى ثلاثة ايام كبار المسؤولين الأردنيين الحاليين والسابقين وشخصيات اقتصادية واجتماعية ودينية وممثلو نقابات واتحادات عمالية وشيوخ ووجهاء عشائر وسفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية ورؤوساء مكاتب اقليمية للمنظمات الدولية ومواطنون اردنيون ومقيمون.

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف العثيمين أمس الجمعة التعازي في وفاة سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وذلك بمقر قنصلية الكويت بجدة.وأعرب العثيمين عن عميق حزنه في وفاة الامير الراحل الذي شكل خسارة كبيرة عربيا واسلاميا وعالميا وانسانيا متضرعا الى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

ومن جانبه اعرب قنصل الكويت بجدة ومندوبها بمنظمة التعاون الاسلامي وائل العنزي عن خالص تعازيه لأسرة آل صباح والحكومة والشعب الكويتي في وفاة سمو الأمير الراحل.

وقال ان القنصلية الكويتية فتحت سجلا للتعازي منذ يومين وتستمر باستقبال التعازي.

من جهته نعى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أمس الجمعة رحيل فقيد الانسانية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقال المدير التنفيذي ديفيد بيزلي في لـ (كونا) «اننا نشعر بحزن عميق وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» منوها بأيادي ومبادرات سموه الكريمة وقيادته الانسانية و«اسهاماته البارزة في العمل الانساني في العالم التي شملت الملايين حول العالم». وتوجه بيزلي «بأحر وأخلص التعازي الى أسرة آل صباح والى شعب وحكومة الكويت نيابة عن برنامج الأغذية العالمي» الذي نكس مقره وأفرعه أعلام الأمم المتحدة حدادا على وفاة سمو الأمير الراحل طيب الله مثواه. أما رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي فاكر ان تونس فقدت برحيل سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اخا وصديقا عزيزا على كل التونسيين.

