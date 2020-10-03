قادة وزعماء هنأوا سمو الأمير: سدَّد الله خطاكم ووفقكم للخير والنماء لوطنكم العزيز

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه الشيخ مبارك العبدالله أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر فياضة ودعاء صادق سائلا سموه -رعاه الله- المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مشيدا سموه بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها سموه خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مشيدا سموه بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع الكويت ودولة قطر الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الملك جمغي سنجي وانجيتشوك الملك الرابع لمملكة بوتان الصديقة أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة بين الكويت ومملكة بوتان الصديقة ومتمنيا له موفور الصحة والعافية.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر فياضة ودعاء صادق سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة كل التقدم والازدهار.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر فياضة ودعاء صادق سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر فياضة ودعاء صادق سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة كل التقدم والازدهار.

