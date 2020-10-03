صاحب السمو تلقى رسائل وبرقيات تعزية

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا فخامته بإسهامات سموه رحمه الله البارزة في مسيرة التنمية في الوطن العزيز ودوره في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوسا رئيس جمهورية البرتغال أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، مشيدا فخامته بإسهامات سموه رحمه الله البارزة في مسيرة التنمية في الوطن العزيز ودوره في تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية البرتغال.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس باتولغا خالتما رئيس منغوليا الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في تعزيز العلاقات بين الكويت ومنغوليا.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في مسيرة التنمية في الوطن العزيز ودوره في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي الشعب الافغاني الصديق لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مستذكرا مواقف سموه -رحمه الله- الثابتة تجاه قضايا الامة الاسلامية ودوره البارز في استقرار المنطقة مبتهلا الى الباري جل وعلا أن يلهم سموه والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية كوريا عن بالغ تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- مستذكرا الدور البارز لسموه -رحمه الله- في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا فخامته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من سوجا يوشيهيدي رئيس وزراء اليابان أعرب فيها سعادته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا سعادته بالحكمة العظيمة التي تحلى بها سموه -رحمه الله- وبدوره البارز في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس كيم جونغ وون رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عن بالغ تعازيه لسموه -حفظه الله- وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه - والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس ألكساندر فوشيتش رئيس جمهورية صربيا أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في مسيرة التنمية في الوطن العزيز ودوره في تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية صربيا.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من وانغ يي مستشار مجلس الدولة وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه-، مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في مسيرة التنمية في الوطن العزيز ودوره في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي في مملكة البحرين أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- سائلا الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه -رعاه الله- والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات جوابية لهم ضمنها خالص شكره على ما عبروا عنه من صادق الدعاء والمواساة بهذا المصاب الأليم مبتهلا إلى المولى تعالى أن يديم عليهم موفور الصحة والعافية وأن لا يريهم مكروها بعزيز.

