محافظون: سمو أمير البلاد خير خلف لخير سلف

وطن النهار

هنأ المحافظون سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد في تصريح صحافي «ارفع اسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لصاحب السمو امير البلاد بهذه المناسبة الغالية على النفوس».

وأكد ان سمو امير البلاد خير خلف لخير سلف سائلا المولى جل وعلا ان يلهمه التوفيق والسداد لحمل الأمانة وأداء الرسالة ومواصلة خدمة الوطن الغالي والشعب الكويتي الأصيل.

وأوضح ان «سموه رجل دولة من طراز فريد وباعث مدنية الكويت الحديثة» معربا عن خالص امنياته القلبية لسموه ببدء مرحلة جديدة من العمل والتنمية في البلاد تحظى ببصمات سموه المعهودة التي طالما اعلت راية الكويت في شتى الميادين.

من جانبه قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في تصريح مماثل «يشرفني باسمي ونيابة عن اهالي وقاطني محافظة الاحمدي ان ارفع الى مقامكم السامي اصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات مقرونة بأخلص الدعوات بمناسبة تولي مقاليد الحكم كخير خلف لخير سلف».

وأضاف ان «التهاني موصولة الى كويتنا الحبيبة واهلها الكرام سائلين المولى سبحانه ان يحفظ سموكم ويعينكم على حمل الأمانة وأداء الرسالة السامية ويوفقكم ويسدد خطاكم ويحقق الغايات لكويتنا الحبيبة في ظل قيادتكم».

وتابع «سمعا وطاعة يا صاحب السمو ونعاهدكم على الولاء والبقاء ما حيينا جنودا اوفياء لسموكم حفظكم الله ورعاكم ولكويت العز والاباء فأنتم كما عهدناكم دائما نعم الوالد والقائد القوي الأمين الحكيم الانسان المقتدر وبعون الله على مواصلة مسيرة الرفعة والمجد والازدهار والرخاء والأمن والأمان على امتداد كويت المحبة والسلام وتعزيز حضورها الفاعل ومكانتها المرموقة اقليميا وعالميا».

من جانبه، هنأ محافظ الجهراء ناصر الحجرف سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد. وقال الحجرف في تصريح صحافي امس الجمعة «يشرفني باسمي ونيابة عن اهالي محافظة الجهراء ان ارفع الى مقامكم السامي اصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات مقرونة بأخلص الدعوات بمناسبة تولي سموكم مقاليد الحكم فسموكم خير خلف لخير سلف». وأضاف بقوله «التهاني موصولة الى كويتنا الحبيبة وأهلها الكرام سائلين المولى سبحانه ان يحفظ سموكم ويعينكم على حمل الأمانة وأداء الرسالة السامية ويوفقكم ويسدد خطاكم ويحقق الغايات لكويتنا الحبيبة في ظل قيادتكم». وقال الحجرف «سمعا وطاعة يا صاحب السمو ونعاهدكم على الولاء والبقاء ما حيينا جنودا اوفياء لسموكم حفظكم الله ورعاكم».

