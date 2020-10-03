أحمد المنصور مهنئاً الأمير: نعاهد سموكم على الولاء والوفاء

وطن النهار

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد المنصور صاحب السمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحافي ان الشيخ احمد المنصور قال في برقية بعث بها الى سمو امير البلاد: «يطيب لي ان ارفع الى مقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن ابنائك منتسبي وزارة الدفاع اسمى آيات التهاني والتبريكات بالثقة الغالية والبيعة المباركة والصادقة لسموكم بتوليكم مقاليد الحكم بالبلاد متضرعين الى المولى عز وجل ان يوفقكم لما فيه خير وصلاح الكويت وتحقيق رفعتها وازدهارها ومواصلة مسيرة الخير والعطاء لسمو الأمير الراحل المغفور له باذن الله تعالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لينعم بلدنا وشعبه الوفي بالمزيد من الرفاه والخير والأمان بفضل قيادتكم الحكيمة».

وأضاف اننا «نعاهد سموكم بأن منتسبي القوات المسلحة باقون على الولاء والوفاء في المحافظة على امن واستقرار بلدنا العزيز سائلين الله سبحانه ان يكلل مسيرة سموكم بالنجاح والتوفيق وأن يشد من ازركم ويحفظكم ويرعاكم لخدمة الكويت والأمتين العربية والاسلامية وأن يسبغ على سموكم نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ كويتنا العزيزة وشعبها الوفي من كل مكروه ويمن عليها بنعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادتكم وتوجيهاتكم السامية حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم».

