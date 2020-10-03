الناصر: ستبقى راية البلاد عالية بتوجيهات سمو الأمير

وطن النهار

هنأ وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بتولي سموه مقاليد الحكم.

وقال الشيخ احمد في رسالة تهنئة لسموه «أرفع نيابة عن بناتكم وأبنائكم منتسبي وزارة الخارجية كافة الى مقام سموكم رعاكم الله اسمى آيات التهاني والتبريكات بتولي سموكم مقاليد مسند الامارة في دولتنا الحبيبة سائلين المولى جلت قدرته ان يمد سموكم بمداد عزمه ونعمه وفضله لمواصلة قيادة البلاد الى مزيد الرفعة والسؤدد ويحفظها وشعبها الكريم في ظل قيادتكم السديدة وعنايتكم الكريمة من كل سوء».

وأضاف الشيخ احمد ناصر المحمد «نعاهد سموكم على مواصلة العمل والبذل والعطاء لتبقى راية الوطن عالية خفاقة راعين مصالحها العليا ومعلين قضاياها الحقة في مختلف المحافل الدولية استمرارا للمدرسة الدبلوماسية العريقة التي عقد اركانها وصاغ مناهجها الانسانية النبيلة المغفور له باذن الله الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مستذكرين بكل الاجلال في هذه اللحظات الأليمة مسيرة سموه الخيرة في قيادة البلاد طيلة الخمسة عشر سنة الفائتة وما شهدته من تطور ونماء في مختلف اوجه الحياة عزا للوطن وصيانة لكرامة ابنائها الأوفياء». وتابع «رحم الله الشيخ صباح الأحمد بواسع رحمته ومغفرته وجمعنا واياه في فردوسه الأعلى بين الأخيار والصديقين والأبرار وأفاء على سموكم رعاكم الله بوافر نعمه وفضله عزما وصحة وعافية لقيادة وطننا وشعبنا الى اعلى مراتب العزة والسؤدد».

