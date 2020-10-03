أكاديميون: ترسيخ نهج الحياد والسلام

وطن النهار

افلت شمس الكويت بغياب صباحها بعد ان خيم الحزن على ابنائها بفقد اميرها الراحل سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح ليختم بذلك حقبة زمنية تكللت بالنجاحات المتعاقبة في جميع المجالات الدبلوماسية منها والسياسية والانسانية، جهود بذلها سموه عمت فائدتها على اقطار الارض وكانت الانسانية عنوانا لها دون التفرقة بين الاديان او الاعراق فرفع اسم الكويت عاليا مشرفا في جميع الميادين والمحافل، وترك اثرا طيبا في نفوس ابناء الوطن حتى حزن عليه الصغار والكبار، «النهار» تلمست تلك الشجون والذكريات الجميلة واستشعرت معالم الحزن من خلال لقائها بعدم من الاكادميين والشخصيات السياسية فكانت الكلمة للنائب السابق الدكتور حسن جوهر حيث قال: بداية نعزي الكويت وانفسنا والقيادة السياسية بهذا المصاب الجلل، ورحيل شخصية كبيرة مثل سمو الامير صباح الاحمد لها وقع حزين ومدوي على الكويت واهلها وبهذه الفاجعة نستذكر هذه الرحلة الطويلة لسموه في العمل السياسي سواء على صعيد الدبلوماسية الكويتية او على صعيد قيادة البلد في ظروف كانت صعبة وفيها تحديات جسيمة سواء على الصعيد العالمي او الاقليمي واستطاع بحكمته وتوازنه ان يحفظ للكويت مكانتها واستقرارها بالاضافة الى مساهماته الكبيرة التي جعلت الكويت تتبوأ مكانة عالمية رفيعة في سجل الانسانية عندما حصل على لقب امير الانسانية وقائد العمل الانساني، ونستذكر كل هذه الامور بقلب مفجوع وهي ارادة الله سبحانه وتعالى ونسال الله له الرحمة والمغفرة، ونتمنى ان تكون القيادة الجديدة والمرحلة القادمة السير على هدي المبادئ الثابتة والانسانية ومبادئ الحكمة والاتزان لبلدنا والتي كان سمو الامير الراحل كان يقول كلمة وهو محق فيها « نحن زائلون والكويت باقية».

سياسة خارجية

ومن جانبه قال رئيس مجلس امناء كلية القانون الكويتية العالمية دكتور بدر الخليفة: صاحب السمو الله يرحمه لم يكن اميرا عاديا وليس على الكويت فقط وانما كان اميرا على الانسانية في العالم كله، ونحن كدولة صغيرة لو بحثنا فلن نجد لنا دولة عدوة في العالم والسبب سياسة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد من سياسته الخارجية الحكيمة التي فعلا بخبرته جعلت من الكويت الدولة الصغيرة في المساحة دولة كبيرة بافعالها، مشيرا الى ان وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد تعد خسارة للعالم كله لانه كان صمام الامان لكل العالم ومشاكل كثيرة كان من الممكن ان تقع بين بعض الدول وبجهوده اصلح فيما بينها وكان همه الحقيقي الرخاء الكويتي والامان للعالم، ونحن نعزي انفسنا فيه كاخ وكولي امر وضع عمره كله من اجل حياتنا.

واضاف: يكفينا فخرا انه مع بداية ازمة «كورونا» كان اول شخص بالعالم يفكر بان يأتي باولاده من خارج الكويت وقال بعملية اجلاء ليس لها مثيل في العالم وهذه امور لا يفكر فيها الا شخص اعطاء الله ذلك الحس الانساني وتلك الطيبة.

ذكرى خالدة

وبدوره قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله: الحزن على سمو الامير ليس فقط في الكويت وانما عم دول مجلس التعاون والدول العربية والعالم اجمع والحقيقة فقيد الكويت الكبير رحمه الله كانت له مكانة كبيرة في قلوب الكويتيين وفي قلوب الاشقاء العرب وقادة العالم اجمع وكان له تقدير كبير، وكان له دور انساني في العالم لدرجة انه استحق لقب عالمي كقائد العمل الانساني وان له دور تاريخي في مسيرة الكويت من الجانب التنموي وجوانب الاعمار وتطوير البلد وسيبقى الراحل في قلوب الكويتيين وذكرى خالدة في التاريخ الكويتي، ولا نملك الا ان ندعو له بالرحمة والمغفرة وعسى الله ان يسكنه فسيح جناته.

واضاف: اتوقع في المرحلة القادمة ان تتم الامور بسلاسة وتنتقل للوضع الجديد وسمو الامير الشيخ نواف الاحمد له مكانه في قلوب الكويتيين ومكانة عربية ولا نملك إلا ان ندعو لسموه بالتوفيق لقيادة المسيرة.

مصاب جلل

ومن جانبه قال رئيس قسم الفلسفة في جامعة الكويت الدكتور محمد الوهيب: نعزي ال الصباح الكرام ونعزي العالم العربي والاسلامي بوفاة امير الانسانية وقائدها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وقد تالمت الكويت بالمه واغرورقت عيونها بالدموع لفراقه فهو يوم جلل وعظيم يمر على الكويت وليس الكويت فحسب بل قادة المنطقة والعالم اجمع، ولا زلت اتذكر قول احد السفراء الاجانب لي باننا سنخسر كثير ونخشى على منطقة الخليج من بعد حكمة صباح الاحمد، ونتذكر هذا الجهد الاقليمي غير المسبوق ومحاولته مقاربة وجهات النظر في الخلاف الخليجي والذي استمر لسنوات ولازال قائما حتى اليوم ولم يكن من السهل لصاحب السمو ان يرى هذا الشقاق بين الاشقاء ولم يكن سهلا عليه ان يرى المجلس الذي بناه مع اخوته ان يهدم بهذه الطريقة

واضاف: يخبرني احدهم بان سموه كان يتم نصحه دوما من ان يقلل من سفره وزياراته الشخصية في محاولاته لرأب هذا الصدع الخليجي ولكن يرد دائما لا استطيع وكان يأخذ الطائرة ويطير من عاصمة الى اخرى خليجية في محاولة للمصالحة، ولعلنا اليوم نرسل هذه الرسالة لقادة مجلس التعاون لوضع الحكمة والمصالحة نصب اعينهم فهي كانت حلم صاحب السمو امير البلاد حفظه الله.

وتابع: وكيف لنا ان ننسى جهوده لمحاولة انهاء الازمة اليمنية ومنذ بدايتها ولا يمكننا ان ننسى انه استضاف الفصائل اليمنية جميعها في الكويت ولمدة تزيد على الشهر واكثر في محاولات ماراثونية قام بها شخصيا وقامت بها وزارة الخارجية بتوجيهاته من اجل انهاء الصراع اليمني ولكن كان الصراع اكبر من ارادة الكويت ومن ارادة دول كثيرة وها هم اليمنيون بجميع اطيافهم يدفعون ثمن عدم الاحتكام للمفاوضات السلمية وهم اليوم يدركون كم كان معنى خسارة هذه الفرصة.

وقال الوهيب: وكيف لنا ان ننسى الجهود الرامية والمؤتمرات التي عقدها في الكويت من اجل اعمار العراق وسوريا حيث مؤتمرات المانحين التي كانت تعقد في الكويت، ولايمكن لنا ان نتذكر صاحب السمو رحمه الله واياديه البيضاء التي حاولت ان تزرع الاستقرار في المنطقة في الوقت الذي كانت تسعى فيه اطراف كثيرة لتخريب هذا الاستقرار، ولا يمكن ان ننكر اننا نعيش في فترة استثنائية جدا والدول الطموحة في الشرق والغرب كثيرة وهذا الطموح يعني عدم الاستقرار في دول اخرى، ولعل هذه الفترة العصيبة التي مرة بها الشرق الاوسط والوطن العربي والاسلامي فترة الربيع العربي كانت من اصعب وادق المراحل التي مرت فيها بلدان كثيرة بفراغ سياسي يجذب القوى الخارجية كالمغناطيس وفي الوقت الذي تتصارع فيه الجيوش والميليشيات في هذه الدول طمعا ومحاولة للاستحواذ على السلطة كانت تدخلات الكويت هي التدخلات الوحيدة التي تسعى للاستقرار وكانت تدخلاتها انسانية، ولا انسى انا شخصيا ماقاله لي مسؤول عراقي رفيع المستوى بان الكويت هي الدولة الوحيدة التي تعطي وتستثمر في العراق دون مقابل ودون محاصصة سياسية او اقتصادية او عسكرية.

نهج الحياد

ومن جانبه قال استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الكويت د. محمد العجمي: لا شك ان رحيل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد رحمه الله بعد مسيرة حافلة قضى فيها 14 عاما اميرا للكويت وأكثر من أربعة عقود في قيادة الدبلوماسية هذا الرحيل ترك فراغا كبيرا ليس في الكويت فقط وانما في المنطقة كافة وقد كانت بصماته واضحة ومهمة ومفصلية بخيرته وحنكته ودبلوماسيته حيث كان بالفعل محور ومرتكز السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع العجمي: ورسخ الامير الراحل للكويت نهجها المستمر في الحياد والاتزان والسلام وصار قائدا للعمل الانساني والكويت مركزا للعمل الانساني، كما انه كرس نهج الكويت في دعم السلام الذي نهجت عليه منذ تاسيسها ولذلك كانت الكويت في عهده فاعلة في احلال السلام ومحاولة رأب الصدع في البيت الخليجي وكذلك تسوية النزاعات العربية العربية وعلى راسها احداث اليمن بين الفرقاء وجمعهم على طاولة واحدة في الكويت، ومسعى الكويت كذلك لعقد مؤتمر الدول المانحة لدعم سورية واستقرارها، ومن ذلك عقد المؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق والتئامه في الكويت، وكان سموه قد حقق للكويت الاستقرار والامن والامان ودعم مكانتها الاقليمية والدولية فصارت الكويت هي الحليف الدولي للولايات المتحدة في حلف الشمال الاطلسي من خارج الناتو.

واضاف: الكويت تلعب دورا مهماً جدا عبر سمو الامير الراحل الشيخ صباح في العلاقات الكويتية - الايرانية، وحقيقة اننا لا شك فقدنا حاكما استثنائيا الحاكم الخامس عشر في تاريخ الكويت ولكن عزاءنا هو انه كرس نهجا للكويت عرفت به وتاصل وترسخ وهو الحياد وحب السلام والبعد الانساني الذي تميز فيه الانسان الكويتي وكذلك المحافظة على الجوانب الديموقراطية والثوابت الخاصة بالمشاركة الشعبية، وعزاؤنا ان الشيخ نواف الاحمد هو خير خلف لخير سلف وهذا الرجل امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الحاكم السادس عشر من حب للكويت والكويتيين ونتفاءل خيرا بان سمو الوالد الشيخ نواف الأحمد سوف يعزز متانة وحدة الشعب الكويتي ورخائه ويدعم مسيرة الكويت التنموية ويحافظ على الثوابت السياسية الدولية والاقليمية للبلاد.

