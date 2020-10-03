سلمان الحمود: مواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار

وطن النهار

هنأ رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقال الحمود في برقية تهنئة لسموه: «نرفع لمقام سموكم الكريم ونيابة عن جميع منتسبي اسرة الطيران المدني في الكويت اسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة تولي سموكم رعاكم الله مقاليد مسند الامارة في وطننا الحبيب الكويت، سائلين المولى عز وجل لسموكم دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة النهضة والتقدم والسؤدد في كافة المجالات لبلادنا وشعبنا الكريم».

وأضاف الحمود: «واذ نعاهدكم يا صاحب السمو على مواصلة العمل الجاد والدؤوب في خدمة بلادنا نحو مزيدا من الانجازات والبذل والعطاء والتضحية من اجل ان تبقى راية الكويت خفاقة بين الأمم، فاننا نؤكد يا صاحب السمو على البقاء على العهد في تقديم الغالي والنفيس لرفعة سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية في جميع المجالات كما كانت نبراساً للتقدم ومنارة للنجاح بإذن الله».

وذكر الحمود: «نستذكر هنا مسيرة الراحل الكبير الغالي وفقيد الأمة العربية والاسلامية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - الذي كرس مبادئ التضحية الوطنية والعطاء على مدى سنوات وكان قائدا حكيما وانسانيا في انحاء المعمورة حيث سجل سموه طيب الله ثراه علامات بارزة ومضيئة ونادرة في ترسيخ المبادئ الانسانية ونبذ الخلافات والتعايش السلمي بين الدول، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان».

