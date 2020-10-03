«القصَّر» هنأت سمو الأمير

وطن النهار

رفع المدير العام بالانابة للهيئة العامة لشؤون القصر المهندس حمد عبداللطيف البرجس خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة ادائه اليمين الدستورية اميرا للكويت، متمنين لسموه التوفيق والسداد في حمل المسؤولية لتحقيق المزيد من التطور والنماء لدولة الكويت وشعبها العزيز. كما تمنى البرجس لسموه النجاح في مواصلة مسيرة الخير والعطاء عبر مواجهة التحديات واستثمار الفرص بالاعتماد على التخطيط العلمي السليم في مختلف المجالات. وذلك استناداً لتوجيهات وتأكيدات سموه في خطاب توليه مسند الامارة حين قال (نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة، ونؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديموقراطي ونؤكد العمل على امن واستقرار وازدهار الكويت). وذلك عبر تضافر الجهود والاخلاص في تحقيق رغبته السامية لتكملة مسيرة العطاء المثمر. ختاماً تقدم البرجس باسم الهيئة ونوابها وجميع العاملين بها بخالص تمنياتهم لصاحب السمو بالتوفيق والسداد آملين منه مواصلة دعمه وتوجيهاته السامية لقيادات جميع الجهات ذات الصلة بالقصر برعايتهم وتقديم كل اشكال الدعم والرعاية لمواصلة رسالة الهيئة في خدمة ابنائها القصر والمشمولين برعايتها. متمنين من المولى عز وجل ان يديم علينا الأمن والأمان في ظل وقيادة صاحب السمو امير دولتنا الشيخ نواف الأحمد.

