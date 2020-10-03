العقيل: نبارك للأمير تولي سدة الحكم

وطن النهار

كما هي عادة الشعب الكويتي الأصيل في ولائه المطلق لأسرة آل الصباح الكرام وفي يقينه وثقته الكاملة في النهج المتواصل الذي يرسمه حكام الكويت من امن وامان وازدهار وعدالة التف المسؤولون والمواطنون حول القيادة الجديدة مقدمين اصدق عبارات الولاء والطاعة والتهنئة لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصباح مستذكرين مناقب المغفور له بإذن الله سمو الامير صباح الاحمد.

وفي مناسبة، تولي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد سدة الحكم، أبدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أسمى التهاني قائلة: «ارفع الى المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اسمى ايات التهنئة والتبريكات لتولي سموه مقاليد الحكم داعية الله ان يمتع سموه بموفور الصحة والعافية ليتحقق في عهده مزيدا من الشموخ والرفعة للوطن الغالي في ظل قيادة سموه الحكيمة وتوجيهاته السديدة استكمالا لنهج فقيد الامة والانسانيه الاب، المعلم، القائد المغفور له باذن الله تعالى الشيخ صباح الاحمد الصباح طيب الله ثراه معاهدين سموه استمرار البذل والعطاء والمحافظة على التطور والنماء واستمرار النهضة لوطننا المعطاء».

من جانبه، قال مبارك العازمي: «نرفع لمقام سموه الكريم الشيخ نواف الاحمد - حفظه الله- أحر التهاني والتمنيات وذلك بمناسبة توليه زمام الحكم أميراً وقائداً وخير خلف لخير سلف لفقيدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، سائلين الله جل جلاله أن يحفظ الكويت وشعبها ويمن عليها بالنمو والازدهار تحت ظل قيادة سموه حفظه الله ورعاه وأن يمده بالصحة ودوام العافية لتكمل مسيرة البناء والنهضة لوطننا الغالي وأن يتحقق في عهده كل ما يتطلع اليه الشعب الكويتي من آمال وأن يسدد بالخير خطاه».

من ناحيتها، عبرت نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للقطاع الطبي بالإنابة هنادي المبيلش قائلة: «أتقدم باسمى ايات التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح - حفظه الله - لتوليه مسند الإمارة وادعو الله ان يوفقه لما اعلن عنه في خطابه وما تعهد به لشعب الكويت امام الله لرفعة وعزة وحماية الكويت وضمان امنها واستقرارها متسلحا بدعم ومساندة شعبها.

واضافت المبيلش: «ان الكويت الان تحت قيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي سيحافظ بإذن الله على استقرار الكويت من خلال السعي إلى تحقيق اصلاحات متعددة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والذي سيمكننا من تحقيق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم»

وتابعت: «نسال الله العلي القدير ان يلهمه السداد والرشاد للنهوض بالبلاد وزياده ازدهارها ونموها ويديم علينا نعمه الامن والامان وان يسدد خطاه ويزوده بالبطانة الصالحة لخدمة ورفعة شأن بلادنا»، مضيفة «كما نعاهد سموك نحن ابناءك المخلصين باننا سنسير على النهج الذي جبلنا عليه ما حيينا لنكمل رحله البناء التي بدأها المغفور له باذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحمل الامانه في ظل قيادته الحكيمة وستبقى الكويت بمشيئة الله بلاد الامن والامان والإنسانية».

من ناحيته، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتخطيط والتطوير الاداري عبد العزيز ساري المطيري: «في البداية نعزي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، ونعزي الشعب الكويتي قاطبة والامتين العربية والاسلامية والعالم اجمع في وفاة قائد مسيرتنا الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وأضاف: ان مآثر الامير الراحل رحمه الله كثيرة محلياً وعربياً ودولياً، فقد كان رجل دولة وقائداً للعمل الانساني ورمزاً للعمل الدبلوماسي والحكمة السياسية، مشيرا إلى أنه عمل رحمه الله على إعلاء شأن الكويت اقتصادياً وسياسياً ورفع مكانتها في المحافل الدولية وحافظ على امن واستقرار الكويت في ظل التجاذبات السياسية الاقليمية والعالمية، وكرس حياته لتعزيز التضامن ووحدة الصف خليجياً وعربياً، فقد كان قائداً إنسانياً لم يدخر جهداً في مساعدة الانسان مهما كانت جنسيته او ديانته.

وحول مناسبة تولي سمو الامير الشيخ نواف الاحمد مقاليد الحكم، تقدم المطيري بالتهاني والتبريكات لسمو الامير على توليه مسند الامارة، متمنيا له السداد والتوفيق ليكمل مسيرة الامير الراحل نحو تعزيز الامن والامان وتحقيق الاستقرار الدائم للدولة الحديثة المتطورة. بدورها، قالت مديرة ادارة التوريدات والمخازن منيرة الكندري، ان الكويت دانه لا يرعاها الا كل قوي وامين، فانتقال السلطه من السلف الصالح صاحب السمو رحمه الله الى خلفه صاحب السمو رعاه الله هو ترجمة واضحة لسياسة الدولة واحترام دستورها على مر القرون والسنوات.

وأضافت: «كما كانت ثقتنا الكبيرة بمن رحلو وتركو لنا ارث نجدد ثقتنا فيه ونبايعهم على حب الكويت ورعاية مصالحها ونبايعهم على السمع والطاعة لارض كانت ومازالت هي الام الحنون لابنائها».

وتابعت: «نبارك لك ياصاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بتوليك مقاليد الحكم ونسال الله العظيم ان يبطنك ببطانة صالحة تعينك على الخير وتبعدك عن الشر فكم انت قريب منا نراك بحكمتك المعهودة والعمل بصمت برؤية ثاقبة لمصلحة الكويت، فثقتنا بك كبيرة حيث انك ذلك العسكري المتشدد والسيف المجرب الذي يبتر حيث لديك من الحنكة والحكمة ما يعزز قوة هذا البلد وذاك الرجل التقي الذي يخاف الله في شعبه وذاك الاب الحنون الذي نراه دائما ينثر من خلال نظراته الاحتواء والحب». واستطردت قائلة: ان «الكويت اليوم تجدد العهد الوطني بمبايعتك على السمع والطاعة وتتكاتف وتتعاون على رفعة هذه الارض الكبيرة بعطاياها والصغيرة بمساحتها».

