قياديو التربية: بكل فخر واعتزاز نشيد بحكمة وقوة الأمير

وطن النهار

من بين اسطر الحزن وعبارات الأسى التي تعترينا ونحن نعبر عن مصابنا الجلل بفقد القائد الإنسان الحكيم ذي الابتسامة العذبة التي شهدتها حتى اصعب المواقف والمشاهد يتلألأ من بين تلك السطور بارقة الأمل بخير خلف لخير سلف بتولي سمو الشيخ نواف الاحمد الصباح مسند الإمارة في البلاد، الذي سموه ليس بالبعيد عن الامير الراحل فكلاهما نهل من ذات النبع الصافي والحكمة السامية للمغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح، وبهذه المناسبة عبر عدد من التربويين عن تهانيهم الخالصة التي رفعوها للمقام السامي.

في البداية، هنأ وكيل وزارة التربية لقطاع لشؤون القانونية بدر المطيري، حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصباح، قائلا نرفع لمقام سمو الامير أسمى آيات التهنئة بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة، سائلين الباري سبحانه أن يحفظ سموه، ويعينه على مواصلة مسيرة أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه في سبيل نهضة بلدنا الغالي ورفع لواء مجده في أعلى قمم العز والسؤدد، وأن يسدد على دروب الخير خطاه لما فيه مصلحة بلدنا العزيز وأهله.

من جهته، قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون المالية يوسف النجار: «نسأل الله سبحانه تعالى أن يرحم اميرنا الراحل قائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد وأن يسكنه فسيح جناته، متقدما بالتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد حفظه الله بتولي سموه مقاليد الحكم، مؤكدا أنه خير خلف لخير سلف، سائلا المولى سبحانه ان يوفق سموه ويعينه لما فيه الخير والصالح لبلدنا الكويت، وندعوا له بدوام الصحة والعافية.

من جانبه، بارك مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بالانابة، محمد عايض العجمي قائلاً: « نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة توليه مقاليد الحكم ونسأل الله أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يوفقه لما يحب ويرضى ويهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وما فيه مصلحة البلاد والعباد، كما نبايع سموه على السمع والطاعة.

بدوره، رفع مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالانابة جاسم بوحمد، أسمى عبارات التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصباح بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة قائلا: يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين في منطقة العاصمة التعليمية ان نرفع لمقام سموكم الكريم اصدق وأنقى آيات التهاني بمناسبة اداء سموكم اليمين الدستورية وتوليكم سدة الحكم في البلاد، كما ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرعاكم ويسدد خطاكم لتكونوا خير خلف لخير سلف، واذ اننا نشيد بكل فخر واعتزاز بحكمة سموكم وقوة إرادتكم في الاستمرار في مسيرة النهضة والبذل والعطاء ليواصل اسم الكويت تألقه بين الدول ويرسخ مكانته العريقة في مصاف الدول التي تنعم بالأمن والاستقرار بحكمة امرائها.

وأضاف بوحمد: «ونحن نعاهد سموكم على المضي بتوجيهاتكم الرشيدة على درب المغفور له حكيم الدبلوماسية سمو الشيخ صباح الاحمد، سائلين الله عز وجل ان يوفقكم ويسدد خطاكم.

من جانبه، عبر مدير ادارة التفتيش والتدقيق التابعة لوزير التربية بدر حمد العجمي، عن مباركته الصادقة وتهانيه العميقة قائلاً: «نبارك ونهنئ مقام سيدي صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح المفدى حفظه الله ورعاه تسلم مقاليد الحكم في البلاد، ونسأل الله لسموه التوفيق والسداد لما فيه الخير للوطن والمواطنين وان تظل الكويت دائما في عز ورخاء وامن وسخاء».

وأضاف العجمي: «نحن نؤمن ونتفائل بالرؤية الأصيلة والنظرة الثاقبة لسمو الامير الشيخ نواف والتي رسمها من قربه الحاني من شعبه الكريم ومن خبرته الشامخة من المناصب التي تقلدها سموه، ونحن أيضا على يقين تام بأن السفينة تسير على خط سير الامان مسلمة من ربان حكيم الى ربان حكيم».

كما هنأ مدير عام منطقة الاحمدي التعليمية منصور الديحاني، سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد الصباح قائلاً: نتقدم بالتهاني الى سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم سائلين الله عز وجل له السداد والتوفيق وامل ان يستمر هذا العطاء والانجاز تحت قيادة سموه الحكيمة وفي ظل عزه الوارف وان يكون عهده عهداً ميموناً مباركاً تنعم فيه الكويت بمكانتها الدائمة المعتادة كدولة لها دورها السياسي والدبلوماسي على خارطة العالم.

من جهته قال مدير عام منطقة حولي التعليمية ولد الغيث: «بداية أود أن أتقدم بخالص آيات التعازي والمواساة للشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية بوفاة قائد الإنسانية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي نقف عاجزين عن التعبير أمام هول هذه الفاجعة فالراحل وضع بصمات خالدة في بناء الكويت الحديثة خلال مراحل عمله المبارك لاسيما في مجال التعليم الذي برز اهتمامه به مبكراً منذ توليه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر التي أطلقت في عهده مجلة (العربي) الرائدة في مجال الثقافة والعلم وكان لها الدور الكبير في إبراز دور الكويت على الصعيدين التربوي والثقافي فقد وصفها الراحل رحمه الله بأنها (هدية الكويت للعرب).

وأضاف: «حرص الراحل في كل مناسبة على تكريم المعلم فنسأل الله أن يرحمه ويتغمده بواسع مغفرته لمآثره الكبيرة التي تركها شاهدة على تلك المسيرة العطرة ولعل خير عزاء لنا أن الأمير الراحل رحمه الله بحكمته قد سلم الأمانة والثقة لأهلها فصاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح خير خلف لخير سلف أقف ويقف شعب الكويت بأسره مبايعاً ومؤازرا له فأبو فيصل عُرِّف منذ بواكير حياته بتقدير العلم والعلماء وحرصه على طلب العلم النافع أينما وجد لذلك يحدونا الأمل والتفاؤل بأن المسيرة التعليمية في الكويت ستواصل التقدم والازدهار في عهده الميمون سائلين الله أن يمده بالصحة والعافية ويعينه على حمل الأمانة ويلهمه التوفيق.

