أعضاء البلدي: سمعاً وطاعة يا صاحب السمو

وطن النهار

تفاعل مسؤولو المجلس البلدي بعد تأدية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، اليمين الدستورية في مجلس الأمة، بعد رحيل أميرنا ووالدنا المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث أعرب رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عن خالص تهانيه إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم أميرا للبلاد سائلا الباري عزوجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وأن يسدد على الخير والرشاد طريقه ويجعله خير خلف لخير سلف.

ودعا المولى عزوجل أن يعين سموه على إكمال مسيرة الخير والعطاء لصاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، واستمرار نهضة كويتنا الغالية في جميع المجالات بما يحقق الرفاهية لشعبنا الكريم، مؤكدا مبايعتنا لسموه فله السمع والطاعة، داعيا الجميع الوقوف صفا واحدا خلف قيادة سموه الحكيمة بما يسهم بترسيخ وحدتنا الوطنية والحفاظ على بلادنا حرة أبية والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

بدوره، قال عضو المجلس البلدي م. حمود عقلة العنزي إن الشعب مطمئن أن الكويت ستحقق في العهد الجديد مزيدا من التقدم والازدهار امتدادا لنهضة الكويت الجديدة التي رسخها صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد كما أننا نشعر بكثير من التفاؤل للعهد الجديد بأنه عهد النزاهة والحزم لما عرف من مسيرة سمو الشيخ نواف الأحمد الحزم في الاصلاحات والمساواة في تطبيق القانون والإعلاء لقيم النزاهة والعدالة والمساءلة.

وأشار العنزي إلى أن كلمة سمو الامير الشيخ نواف الاحمد في جلسة أداء القسم في مجلس الامة حملت في معانيها حبه الكبير للكويت وأهلها وتصميمها بأن تظل الكويت تنعم بالرخاء والازدهار والامن والأمان، ونسأل الله أنه يعين سموه لما فيه الخير للكويت وأهلها متعهدين بالسمع والطاعة لصاحب السمو وان نكون له عونا ولمسيرته عملا ودعماً.

من جانبه، هنأ العضو احمد هديان سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد على توليه منصب امير الكويت بعد وفاة اخيه سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد حيث يتمتع سمو امير البلاد بالحكمة والحنكة خلال حياته العملية عبر توليه العديد من المناصب القيادية في البلاد وصولا بتوليه منصب ولي العهد فلقد كان له بصمات ناجحة في هذه المناصب وحقق العديد من النجاحات التي لاقت اشادة الجميع.

واضاف هديان ان جميع افراد الشعب الكويتي ينتظر الكثير من صاحب السمو في تحقيق جميع طموحاتهم بل والأخذ بالبلاد الي بر الأمان وخاصة ونحن في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها الكويت والعالم اجمع في مواجهة فيروس كورونا كما ان سموه قادر على معالجة التدني الاقتصادي بسبب هذا الوباء لذالك فإن الشعب لديه ثقة كبيرة في سمو الأمير لتخطي هذه الأزمة بكل تفان واتقان كما ان الشعب جاهز لتلبية النداء اذا طلب منه صاحب السمو ذالك للوقوف بجانب بلدنا الحبيبة الكويت اذا احتاج الوضع لذلك حتى تخرج بلادنا من هذه الازمة في اقرب وقت.

فيما قال عضو المجلس البلدي علي بن ساير أبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تولي مقاليد الحكم في البلاد وأدعو الله عز وجل له التوفيق والسداد لما فيه خير العباد والبلاد.

وأكد بن ساير قائلا كلنا ثقة بقدرة صاحب السمو على قيادة البلاد في المرحلة المهمة القادمة على المستويين المحلي والإقليمي لما يتمتع به سموه من صفات الحكمة والتواضع.

من جهته، هنأ العضو حمد المدلج صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قائلا: «‏حفظكم وأعانكم الله وسدد على الحق خطاكم ‏وألهمكم جميل الفعل وخير العمل ‏ورزقكم الله موفور الصحة والعافية، متمنيا لسموه مزيدا من الرفعة لكم وللكويت على كل المستويات المحلية والاقليمية والعالمية».

من جانبه، هنأ العضو عبد العزيز المعجل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة، واكد ان صاحب السمو سيظل خير خلف لخير سلف، داعيا المولى ان يوفقه في أداء الرسالة وخدمة الوطن الغالي، لافتا إلى أن سموه قيادة وطنية فذة وقلب نقي نظيف استطاع سابقا ان تخدم وطنها وتتفانى في أداء كل المهام والمسؤوليات مستبشرين خيرا برؤية سموه وتطلعاته في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها الدولة و أن يقودها إلى بر الأمان.

وفي نفس السياق هنأ العضو مشعل الحمضان صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد، ودعا الله أن يكتب له التوفيق ويجعله خير خلف لخير سلف ويسخر له البطانة الصالحة، داعيا المولى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء و اجعلها واحة أمن وأمان ورفاه. وقال العضو فهيد المويزري نبايعك يا اميرنا وولي امرنا امام الله على السمع والطاعة وان نكون لك سندا وعونا ويسدد الله خطاك لما يحب ويرضى داعيا المولى أن يعينه على حمل الامانة ويجعله خير خلف لخير سلف، مؤكدا على مبايعة سموه والوصول بقيادته وحكمته إلى بر الأمان.

