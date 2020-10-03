مسؤولون: سدَّد الله خطى الأمير وأعانه على حمل الأمانة

وطن النهار

فيما ادى سمو الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للكويت، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في جلسة مجلس الأمة الخاصة وذلك عملا بالمادة «60» من الدستور، كانت دعوات اهل الكويت قاطبة للباري عز وجل ان يمد سمو الامير بالتوفيق والسداد وقيادة البلد نحو مزيد من الازدهار والتطور لما يتمتع به سمو الامير الشيخ نواف الاحمد من خبرة كبيرة ونظرة ثاقبة وحكمة جديرة تؤهله لدور كبير ومحوري في سدة الحكم.

نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية راشد العنزي قال: سمعاً وطاعة يا صاحب السمو ونبتهل للباري عزوجل ان يوفّق صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لما يحب ويَرضى ويأخُذ بناصيته للبِر والتَقوى، اللَّهُـمَّ وفّقه لِما فيه خير البلاد والعباد وسدد خُطاه وأعنه على حمل الأمانة.

ونهنئ صاحب السمو على توليه مسند الإمارة ونسأل الله له العون والبطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على تحمل مسؤولياته بما يحقق للكويت وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

من جهته، قال المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د. غازي الرشيدي نبايع صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد، على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر ونسأل الله ان يسدد خطاه بالخير والبركة ويحفظه للبلاد والعباد، وان يعينه على استكمال مسيرة البناء والنهضة، خاصة وانه أحد مؤسسي الكويت الحديثة الذين اسهموا في إرساء دعائم الدولة، وشاركوا في عمليات النهضة والبناء التي شهدتها عقب الاستقلال ونتطلع الى عهد سموه بثقة من التفاؤل والايجابية لكويت جميلة متطورة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لثقتنا بسموه من صلاح وأمانة وجدارة وكفاءة تؤهله لقيادة البلد بإذن الله تعالى الى مزيد من التطور والرفعة.

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب لاشك بان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح يتميز بحكمة وحنكة ورؤية ثاقبة وبصيرة نافذة، ونحن على يقين بانه سيكمل المسيرة الطيبة للراحل الشيخ صباح الاحمد خصوصا وأن بصمات سمو الامير الواضحة في ولاية العهد لمدة 14 عاماً بالاضافة الى دوره وخبراته في وزارات الدفاع والداخلية والشؤون والحرس الوطني، وإنجازاته الكثيرة أهلته لأن يكون مسؤولا ناجحا وقائدا بارزا، الى جانب معرفة أهل الكويت بشخص سموه، ومعايشته لهم بجميع أمورهم، واهتمامه البالغ بمشاكلهم، وأضاء ذلك مسيرته بنور الحب والوفاء والولاء من أهل الكويت.

محبة وتسامح

بدوره، قال عضو هيئة التدريس في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية د. محمد هديني الظفيري إن تولي سمو الشيخ نواف الأحمد مسند الامارة في الكويت واداءه القسم هو ثقة كبرى بقيم الوطنية والبذل والعطاء والمحبة والتسامح التي يتسم بها سموه، ورسخها ببصمات واضحة في كل موقع شغله وفي عقل وفكر كل من عمل معه أو اقترب منه على امتداد مسيرة سموه منذ ستينيات القرن الماضي.

ويزخر التاريخ السياسي والعملي لسمو الشيخ نواف، والممتد أكثر من نصف قرن من الزمن، «58 عاما تحديدا»، بجهود واضحة لجعل مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة، وقد أضحى عطاؤه وخبرته في المجالات التي تولى قيادتها محل احترام وتقدير من الجميع.

بدوره قال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر محمد الرويح تأتي مبايعة سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح اميرا للبلاد لتؤكد ما يجمع عليه الشعب الكويتي من محبة وإعزاز وتقدير للاسرة الحاكمة بالكويت وبشخص سموه لما يتسم به من الوطنية الخالصة والحكمة والشخصية الإنسانية والمبادئ والمواقف والإنجازات الوطنية الكبيرة. كما كان سموه ولا يزال سخيا في عطائه إنسانا في تعامله، ونهرا لا ينضب من الحب والعطاء الوطني، ونموذجا يحتذى في العطاء والتواضع والإنسانية.

دور محوري

بدوره، اكد نائب رئيس الجمعية الدولية للهندسة القيمية بالخليج وعضو مؤسس للاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار المهندس بدر الذايدي

إن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد له دور واضح ومحوري في نهضة الكويت وتطورها، إذ شكلت بصماته في كل المناصب التي تبوأها علامة فارقة في مسيرتنا الوطنية، فيما كانت ولازالت مسيرة سموه حافلة بالإنجازات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والتي أسهمت في تحقيق التقدم والتطوير للكويت في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والرياضية والتكنولوجية.

وأوضح أن سموه يعد أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال وقدم خلال رحلته الممتدة منذ مطلع الستينيات ولايزال يقدم الكثير من العطاء الوطني ويتمتع برصيد كبير من المحبة في قلوب الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة.

وبدوره قال عضو جمعية المهندسين الكويتية م. عقيل مراد يعتبر سمو الامير الشيخ نواف الاحمد رجل دولة من الطراز الأول ويتعامل مع الاحداث بذكاء وخبرة ما جعله مدرسة سياسية يحتذي بها الجميع، واليوم يستكمل مسيرته الحافلة في بناء الكويت الحديثة، ولإكمال ومواصلة مسيرة النهوض والتنمية لبناء مستقبل جديد وواعد للمواطنين وللأجيال القادمة اذ يعتبر أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال عطاء وخبرة في المجال السياسي من خلال توليه عدة حقائب وزارية.

وأضاف ان سموه استطاع خلال عمله في المناصب التي تقلدها ان يكون مثالاً حياً للمسؤول المحب المعطاء المتواضع، يحظى بالاحترام والتقدير من الجميع، ولا يتوانى في دعم التطلعات والطموحات التي تدفع الكويت نحو المستقبل المزدهر لتواكب التطورات العالمية.

مسيرة حافلة

بدورها، قالت مدير عام جمعية المهندسين الكويتية م. سارة الهويدي بكل تأكيد نحن نعتز ونفخر بمسيرة سمو الشيخ نواف الاحمد الحافلة بالتفاني لإعلاء وطننا الغالي والمُفعمة بمعاني الحب والوفاء التي تزخر بها قلوب أهل الكويت لسموكم، متضرعين إلى المولى عزوجل أن يحقق كل ما تصبون إليه لبلوغ وطننا الغالي مزيداً من الرفعة والاستقرار، لاسيما وانكم نموذج للمسؤولية الوطنية، ومثال حي للعطاء والتواضع الذي لا يتوانى عن دعم طموحات شعب الكويت نحو مستقبل زاهر، آملين أن يحمل المستقبل كل الخير لكويتنا الحبيبة، ويسدد خطاكم ويحفظ الكويت من كل مكروه. سمعا وطاعة سيدي سمو الامير يا صاحب المسيرة الحافلة بالتفاني المطلق والعطاء الذي لا ينضب في خدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم حيث نعتز بها ونفخر سائلين الباري عز وجل ان يمدك بالتوفيق والسداد وأن يبارك كل الجهود للارتقاء بمقومات وطننا الغالي والنهوض به لتحقيق المزيد مما ننشده له من تقدم ونمو وازدهار، وأن يحفظك ويديم عليك الصحة والعمر المديد، وأن يديم على وطننا الحبيب الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد والعباد.

