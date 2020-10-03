فنانون: على العهد باقون.. ولاؤنا وعطاؤنا لهذا البلد

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شارك العديد من الفنانين والاعلاميين بتقديم التهاني بمناسبة تولى صاحب السمو الامير نواف الاحمد مقاليد الحكم وتمنوا لسموه من الله ان يعينه على استكمال المسيرة ولم يخفوا مشاعرهم الصادقة من محبة وتقدير تجاه والد الجميع والبداية كانت مع الفنان القدير ابراهيم الصلال الذي قال: على مدى اكثر من ستة عقود من الزمان ظل سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الحارس الامين والابن البار للكويت الغالية كما ظل وفيا وامينا على العهد السند لشقيقه المغفور له الامير الشيخ جابر الاحمد وايضا اليد اليمنى للراحل سمو الامير صباح الاحمد وعبر تلك المسيرة اكد عظيم حرصه على امن الكويت وسلامتها ورجل يعمل بعيدا عن الاضواء من اجل ان يظل اسم الكويت شامخا متوهجا وسند وعونا لابناء الكويت ورجالاتها، وقد استطاع ان يطرز اسمه بحروف من نور الى جوار تلك الاسماء الشامخة. بارك الله جهودك ودمت اميرا حبيبا سيدي سمو الشيخ نواف الاحمد.

اما الفنانة القديرة حياة الفهد فقد قالت: اللهم وفق اميرنا الشيخ نواف الاحمد واعنه على حمل الامانة وان يرزقه البطانة الصالحة لما فيه الخير للبلاد والعباد ونبايع سموه على السمع والطاعة فهو خير خلف لخير سلف ونسأل الله له التوفيق.

كما كانت هناك مشاركة للمخرج علي الريس الذي قال: رحم الله سمو الامير الشيخ صباح الاحمد واسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون لقد كان سموه نعم الاب والقائد الذي سار بسفينة الكويت الى بر الامان. واليوم حينما يتسلم سمو الامير الشيخ نواف الاحمد دفة القيادة فقد عرفناه الذراع اليمنى والسند لسلفه الراحل الشيخ صباح الاحمد. وقد خبرناه السيف المجرب. الذي كان دائما رجل الدولة الذي تقلد الكثير من المواقع القيادية وكان نعم العون والسند لامراء الكويت السابقين واليوم يشمر عن سعاديه ليحمل الراية ويقود السفينة الى شواطئ الامن والامان ويشرع ابواب المستقبل من اجل غد الكويت المشرق.

اما الفنان القدير محمد المنصور قال: اكدت تجارب الايام اقتدار سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الذي كان دائما نعم العون ونعم السند سواء لسمو الشيخ جابر الاحمد او سمو الشيخ صباح الاحمد. حيث تولى ولايه العهد وكان دائما السند والعون والسيف المجرب عبر مسيرة عامرة بالبصمات والانجازات الكبرى وفقه الله في تحمل المسؤولية والقيادة من اجل الكويت الجديدة وهو خير خلف لخير سلف.

وشاركت ايضا الفنانة مني شداد التي قالت: صاحب السمو الامير نواف الاحمد هو امتداد لاسرة الخير اسرة آل الصباح وعندما يذكر اسمه فاننا على الفور ومن دون تفكير نذكر الطيبة والتواضع والبساطة وقربه من الناس وحبه الكبير للشعب والتواصل معه وعندما يتولى زمام الامور والمسؤولية فان محبته للشعب تتضاعف ويكون والد الجميع الذي يشملهم برعايته وان شاء الله الكويت ستبقى في عهده دائما رمزا للوفاء والقيم السامية وعسى الله يدوم علينا الامن والامان ودوام العز والاستقرار.

اما الفنانة سلمي سالم شاركت في التهنئة قائلة: نبارك لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد مقاليد الحكم. وندعو الله عزوجل ان يسدد خطاه ويجعله خير خلف لخير سلف وأن يحفظ الكويت واهل الكويت ويجعل ربي هذا البلد أمنا مطمئنا بإذن الله ونعاهد حكومتنا ان الجنود الاوفياء ونفدي بلدنا بالغالي والنفيس والله خير حافظاً.

وايضا الفنان ابراهيم الشيخلي قال: نهنئ أنفسنا والشعب الكويتي بتولي صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الحكم ونسأل الله له التوفيق والسداد لما فيه خيرا له وللبلاد وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يكون خير خلف لخير سلف.

كما تحدث المذيع محمد نجم قائلا: نسأل الله العلي القدير أن يوفق سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد، وأن يمده بعونه ونصره ويرزقه السداد، ويحفظ الكويت? وأهلها من كل مكروه نبايعه على السمع والطاعة اللهم وفقه لما فيه كل الخير يارب العالمين.

اما المذيعة علياء جوهر فقد قالت: سمو الأمير نواف الأحمد خير خلف لخير سلف وهو صمام امان للكويت بعد الامير الراحل ونحن كشعب نقف خلف اميرنا واتمنى ان يسود السلام والرخاء في عهده كما كانت الكويت دائما واحة امن وامان.

وشارك ايضا المذيع محمد خليفة الذي قال: أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقامِ سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة توليه منصب أمير البلاد، فهو معنى التواضع والسماح والقلب العطوف والرحوم، وندعو الله عزوجل أن يُطيل بعمر أميرنا ويوفقه ويعينه على هذه الأمانة، وأن يرزقه البطانة الصالحة وييسر له الخير ويسدد خطاه.

اما المخرجة حنان المهدي قالت: عزائي وحزني الكبير لفقدان صاحب السمو أمير البلاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد والدنا وقائدنا الذي شهد عهده أسمى مراحل التطور والازدهار والأمن والأمان رحمة الله عليه ونتمنى لسمو الامير نواف الاحمد الخير والسداد بعد توليه مقاليد الحكم وباذن الله سوف يكمل مسيرة اسرة الخير وهم اسرة الصباح.

وشاركت ايضا الفنانة هند البلوشي التي قالت: قدر الله وما شاء فعل القلب محزون وسيبقى الراحل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد في قلوبنا حي لا يموت وستخلد ذكراه مدى عطاه امير القلوب وامير الانسانية الا اننا بقلبٍ محب نبايع امير التواضع الشيخ نواف الاحمد على السمع والطاعة ونسأل المولى ان يسدد خطاه ويعينه على حمل الأمانة ليكمل مسيرة اسلافه.. فلآل الصباح أمجاد يشهدها التاريخ اسرة كريمة وحكم سديد ونتمنى من الله ان يوفق امير الكويت الحالي سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد فيما يرضى والى ما يحب ويجعل عهده عهد خير وبركة وامن وامان وان يرزقه المولى عز وجل البطانة الصالحة.

اما المذيع عبدالله الطراح فقد قال: تحية إجلال وإكرام لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد أمير التواضع نعاهدك على السمع والطاعة، يا صاحب السمو، وسموكم خير خلف لأعظم سلف، وأعانك رب العالمين على تحمل المسؤولية، اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته البر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه،، ورحم الله امير الإنسانية المغفور له باذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الاحمد.

وشاركت الاعلامية منيرة عاشور قائلة: ‏دعواتنا بالتوفيق والسداد لسمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت... تواضعه وبساطته وقربه من الناس جزء من قيم أسرة آل الصباح الكريمة.. ومع دوام العز والاستقرار والأمان والحياة الطيبة للكويت ان شاء الله فهو ‏خير خلف لخير سلف... كل التوفيق والسداد لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد في مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

اما الاعلامية اميرة نجم فقد قالت: اولا نعزي أنفسنا جميعا بفقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء مؤسس قواعد دبلوماسية الكويت العريقة لسمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، والذي قضى حياة زاخرة في خدمة التوافق الدولي وتوطيد المحبة والسلام والاخاء الإنساني. واسكنه فسيح جناته كما اننا وجميع الشعب الكويتي كبيرا وصغيرا نبايع الشيخ نواف الاحمد على السمع والطاعة، على الوفاء، ربي يجعله خير خلف لخير سلف ويسخر له البطانة الصالحة الناصحة لما فيه خير للكويت وشعبها....اطال الله في عمره وجعله نبراسا ينير سماء الكويت من جديد رفعة وتطورا ونماء ليكمل رسالة ابونا الراحل الف رحمة على روحه الطيبة الطاهرة ونسال الله التوفيق والسداد والامان والحمد لله رب العالمين.

وكانت هناك مشاركة للاعلامية حبيبة العبدالله التي قالت: نبارك لصاحب السمو الامير نواف الاحمد فهو خير خلف لخير سلف والله يعينه على حمل المسؤولية ونحن على يقين تام انه سيكون مع الشعب وسوف ننتظر الايام المشرقة القادمة باذن الله.

وشاركت في التهنئة الاعلامية منية الحجي التي قالت: صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أعانك الله على حمل الأمانة ووفقك الله وسدد خطاك، نبايعك على السمع والطاعة ونرجو لك التوفيق والسداد في قيادة الكويت الحبيبة نحو مزيد من التقدم والرخاء، وبإذن الله ستظل الكويت كعهدها دائما رمزا للخير والعطاء ونبراساً للحق والثقافة. ونرجو لك التوفيق في مواصلة مسيرة التنمية والبناء راجين المولى عز وجل أن تظل الكويت الغالية دار عز ومجد وأمن وأمان ومنارة للتقدم والازدهار، تسعى دائماً للسلام والخير في العالم أجمع كعادتها.

اما الفنانة فاطمة الطباخ قالت: مصاب أليم فقدان قائدنا ونسأل الله ان يقوي أميرنا الشيخ نواف على حمل الأمانة ويرزقه البطانة الصالحة وخير خلف لخير سلف ومن ريحة الغالي ابونا صباح أمير الإنسانية وأبونا جابر أمير القلوب..نحن بلاشك في أمن وأمان تحت راية آل الصباح الكرام وان غاب صباحنا صباح الانسانية فعضيدها بلا شك سيحمل شعاعها وسيدي نبايعك سمعا وطاعة ونعاهد الله بان نحفظ الكويت ونكون مواطنين صالحين نحمل في قلوبنا حب الوطن وفي خدمته اينما كنا.

وشارك المذيع خالد السويدان قائلا: عند وفاة امير القلوب طيب الله ثراه كنت اقول لنفسي ماذا تعلمت خلال 25 سنة ونحن نردد ونقول جابر ابونا من عمر عرفناه فكانت الاجابة هي ان الكويت هي ارض الصداقة والسلام ومع تولي الامير الراحل صباح الاحمد -رحمه الله- مقاليد الحكم بالكويت حتى وفاته تعلمت معنى الانسانية والتسامح ومع حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد البداية ستكون في التواضع الذي هو تهذيب للطباع الإنسانية والنزعات الفطرية والحد من كبر النفس والغرور وما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل.

اما المخرج صادق بهبهاني فقد شارك قائلا: نبايع شيخنا واميرنا نواف الاحمد واعانه الله على حمل الامانه لنهضه كويتنا الجديدة بسلامها واستقرارها.

وكانت هناك مشاركة من الكاتبة تغريد الداود التي قالت: ا?ميرنا الشيخ نواف الاحمد دمت على رأسنا يا شيخ تاجاً وقائدا ووالداً نستمد منك عزة الشموخ ونتعلم من سموك نبل التواضع اطال الله في عمرك وسدد خطاك وحفظك لهذا الوطن.

وشارك ايضا رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية د خليفة الهاجري الذي قال: يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زميلاتي وزملائي اعضاء الهيئة التدريسية منتسبي رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، أن نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أسمى آيات التهاني بمناسبة توليه سدة الإمارة ومقاليد حكم البلاد وتنصيب سموه الحاكم السادس عشر لدولة الكويت. داعين الباري عز وجل أن يُسدّد خطاه. وأن يعين سموه على حمل الأمانة لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيّب الله ثراه-، وأن يسدّد سعيه لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين، وتحقيق كل ما ينشده الوطن من نمو وازدهار، وأن يوفق سموه وإيانا لخدمة الوطن الغالي والإسهام في رفعة شأنه، متمنين له موفور الصحة ودوام العافية.

إننا ابناؤك اعضاء رابطة هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، نعاهد سموك بالمضي ببذل الغالي والنفيس -كما كنا ولا نزال في سبيل أن نكون عند حسن ظن سموك وظن الشعب الكويتي، ولن ندخر جهدا في تلبية واجب الوطن في رفعة شأنه والسمو بمكانته بين الأمم علميا وثقافيا وأدبيا على هَدي قيادتكم وقيادة أسلافكم الحكيمة. رافعين راية الوطن بكل أنفة وفخر في المحافل الثقافية والأدبية المحلية والدولية نحمل أمانة وطن تنفس الثقافة والأدب والفنون بأشكالها منذ نشأته الأولى لتبقى الكويت منارة علم وثقافة تنير طريق الجميع وفقكم الله وسدد خطاكم.

