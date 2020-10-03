وزراء الداخلية الخليجيون: فقدنا قائداً محنكاً وحكيماً حريصاً على وحدة الأمة العربية

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قدم وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجب العزاء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-حيث اكد وزير الداخلية الاماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان اننا فقدنا قائدا محنكاً وحكيماً حمل السلام للعالم اجمع.

وتلقى الصالح اتصالا هاتفيا من نظيره في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود أعرب له فيه عن خالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل في وفاة المغفور له طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وتلقى الصالح اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أعرب له فيه عن خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أعرب له فيها عن خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الراحل «صوت الحكمة ورمز القيم والمبادئ وداعية الحوار».

وتلقى وزير الداخلية الكويتي اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي عبر خلاله عن خالص تعازيه وتعازي شعب عمان وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له صاحب السمو الأمير طيب الله ثراه.

وسأل البوسعيدي المولى تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

