«الإعلام اللبناني»: صباح الأحمد ترك بصماته على كل الصُعد

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قالت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية إنه برحيل صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد خسرت الكويت ومعها كل الدول العربية والاسلامية شخصية ذات طابع انساني وقيادي ترك بصماته على كل الصعد.

واشارت الوكالة في بيان إلى ان مواقف الراحل الكبير تميزت بالوقوف دائما الى جانب القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية التي ظلت في وجدانه أبدا الى جانب سعيه الحثيث لإزالة الخلافات بين دول المنطقة وخاصة الخليجية منها.

واضافت ان سمو الأمير الراحل تمتع بديناميكية سياسية رغم الموقع الحساس للكويت في منطقة الخليج والقوى المحيطة بها وكانت السياسة الخارجية للكويت تتسم بالحكمة والاتزان والحياد.

وذكرت ان الراحل الكبير استطاع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتعزيز موقع الكويت السياسي والاقتصادي واستطاع ان يكون وسيطا موثوقا من قبل المجتمعين الدولي والعربي على السواء.

ولفتت الى ان الكويت كانت دائما الى جانب لبنان ووقفت أميرا وحكومة وشعبا الى جانب اللبنانيين في الحرب والسلم فكانت نصيرا لهم في الظروف الصعبة.

وقالت ان اهم المحطات التاريخية هي قيادة الكويت للجنة السداسية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الجامعة العربية عام 1988 حين بذلت الكويت جهودا لحل الأزمة اللبنانية وتحقيق الوفاق الوطني والعمل لإنهاء الحرب الاهلية.

واعتبرت ان الكويت قدمت الدعم المادي والسياسي والمعنوي للبنان ابان حرب عام 2006 وموقف الكويت الرافض حينها للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

واشارت الى ايعاز الراحل الكبير بمساعدة لبنان بعد الكارثة التي حلت به بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس الماضي وكان جسر جوي بين البلدين لم تتوقف خلاله طائرات المساعدات الكويتية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي على مدى أسابيع.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب أصدر مذكرة رسمية أعلن فيها الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على رحيل سمو الشيخ صباح الاحمد.

