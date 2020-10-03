«الصداقة الإيطالية»: العالم فقد علماً بارزاً

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عبرت جمعية الصداقة الايطالية- الكويتية عن عميق الحزن والمواساة بوفاة صاحب السمو امير الكويت الراحل والقائد والانساني الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

وقال رئيس الجمعية بيير أندريا فاني في بيان لـ«كونا» «برحيل سمو الأمير يختفي معه واحد من أبرز الشخصيات في السياسة الدولية التي كان دوما في صدارتها متميزا بحسه الكبير بالمسؤولية والاعتدال والحكمة والروية باحثا صبورا عن حلول دبلوماسية بروح عملية استثنائية».

وأكد أن كل هذه السمات الفذة وما عداها من دور فاعل جعل من سمو الأمير الراحل قائدا ذا مكانة عظيمة فلقد سعى على الدوام جاهدا لصالح قضية السلام والتعاون الدولي ما جعل من الكويت مرجعا مهما للقضايا النبيلة.

واستذكر رئيس أعرق جمعية لأصدقاء الكويت في أوروبا باعتزاز كبير المناسبات التي تشرف فيها بلقاء سمو الامير الراحل في روما وفي الكويت قائلا انه وجد فيه كذلك صديقا كبيرا لإيطاليا.

