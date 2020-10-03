كوبا والهند أعلنتا الحداد على وفاة الأمير الراحل

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اعلنت الحكومة الهندية حدادا وطنيا يوم الاحد المقبل على وفاة سمو امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد.

وقالت وزارة الداخلية الهندية في بيان «قررت الحكومة الهندية الحداد الرسمي العام في جميع انحاء الهند لمدة يوم في الرابع من اكتوبر 2020 كدليل على احترام سمو امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد».

واضاف البيان «سيتم تنكيس الاعلام الى نصف الصاري في جميع المباني في جميع انحاء الهند ولن يكون هناك ترفيه رسمي في اليوم المذكور».

بدورها، اعلنت جمهورية كوبا الحداد الرسمي لمدة يومين على وفاة المغفور له باذن اله سمو امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-.

وقالت سفارة الكويت لدى كوبا في بيان ان رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز اصدر مرسوما بالحداد الرسمي اعتبارا من اليوم ولمدة 24 ساعة بمناسبة وفاة سمو أمير الكويت.

واضاف البيان «تلقى شعبنا ببالغ الأسف نبأ وفاة صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي أبدى الاحترام والصداقة تجاه شعبنا وساهم في تعزيز العلاقات الثنائية».

ووفق البيان فانه بموجب المرسوم سيتم تنكيس الاعلام على المؤسسات الحكومية والعسكرية وهي سابقة لم يحظ بها الا القلائل (رئيس فنزولا الراحل هوغو شافيز والرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران).

