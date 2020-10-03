الرميحي: صباح الأحمد فقيد البحرين والخليج العربي

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قال وزير الاعلام البحريني علي الرميحي ان فقيد الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- هو فقيد البحرين والخليج العربي بل وللإنسانية جمعاء. وقال الوزير الرميحي في تصريح لتلفزيون الكويت «عندما نعى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة واصحاب السمو رئيس الوزراء وولي العهد اخيهم ووالد الجميع الشيخ صباح الاحمد فهم ينعون قائدا عربيا كبيرا له مكانة خاصة في قلب البحرين قيادة وشعبا».

ورفع احر التعازي والمواساة الى صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد امير الكويت وشعبها الشقيق بهذا المصاب الجلل داعيا الله عزوجل ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وان يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء، مؤكدا ان فقيد الكويت الامير الراحل هو فقيد البحرين والخليج العربي بل وللإنسانية جمعاء.

واكد عمق العلاقة الاخوية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين بالكويت الشقيقة والمكانة الكبيرة التي يحتلها فقيد الكويت والعالم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- في قلب البحرين قيادة وشعبا وهو ما ظهر جليا في مظاهر الحزن التي عاشها اهل المملكة بعد سماع النبأ الاليم.

