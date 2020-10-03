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اليمنيون أدوا صلاة الغائب على الأمير الراحل


أدى المواطنون اليمنيون في مختلف محافظات البلاد امس صلاة الغائب على روح سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بتوجيهات من وزارة الأوقاف والارشاد في الحكومة الشرعية اليمنية.
وخصص خطباء المساجد في مختلف المدن والمحافظات اليمنية جزءا من خطبتي الجمعة للإشادة بمناقب سمو الأمير الراحل وسيرته وسياسته الحكيمة التي اعتمدت نهجا متزنا ومثلت شوكة ميزان الأمة العربية والاسلامية.وتناول الخطباء التدخلات الانسانية الكريمة لدولة الكويت منذ عقود لدعم وتنمية اليمن بالمشاريع التنموية كالمستشفيات والمدارس والجامعات والكليات والطرقات والموانئ والبنى التحتية والمراكز الصحية والتي كان لسمو الأمير الراحل يد طولى في توجيه الدبلوماسية الكويتية نحو دعم الشعب اليمني منذ كان وزيرا للخارجية فرئيسا للوزراء ثم اميرا للكويت.
وثمنوا اسهامات دولة الكويت في ظل قيادة سموه رحمه الله في تقديم الدعم الاغاثي والانساني لمختلف المناطق اليمنية في إطار حملة (الكويت بجانبكم) التي وصلت مساعداتها الانسانية ومشاريعها التنموية إلى كل المحافظات اليمنية دون تمييز.


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