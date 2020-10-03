إضاءات

نعى الأمير الراحل نعى النادي الفلسطيني- الأميركي «أمير الإنسانية وصديق فلسطين» صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد وأقام «بيت عزاء» للأمير الراحل في ولاية (الينوي) الأميركية. وقال النادي الذي يقع مقره في (الينوي) في كتاب وجهه إلى سفارة الكويت في واشنطن إنه تلقى نبأ وفاة الأمير الراحل «ببالغ الحزن والأسى» متقدما «باسم الجالية الفلسطينية في الولاية بأحر التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة». وأضاف «نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وإياكم الصبر والسلوان على رحيله». وأقام النادي «بيت عزاء» للأمير الراحل في مدينة (بريدجفيو) بولاية (الينوي) «لإتاحة الفرصة لأبناء المجتمع العربي الأمريكي ليعبروا عن حبهم» للأمير الراحل. وأكد أن الأمير الراحل «ترك إسهامات ومبادرات إنسانية خالدة كان لها عظيم الأثر في الحفاظ على الوحدة العربية والإسلامية»، مشيرا الى مواقفه -طيب الله ثراه- «النبيلة مع فلسطين وقضيتها الوطنية العادلة».